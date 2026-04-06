Дрова или труха? В Приморье требуют пересмотреть закон о заготовке валежника

Закон о заготовке и сборе валежника для собственных нужд, на который возлагали большие надежды сельские жители и дачники, на практике сталкивается с серьезными проблемами применения. Сбор «трухлявых деревяшек» в Приморском крае привёл к конфликтам с контролирующими органами. Жители региона, в том числе местный активист Александр, обратились в редакцию ИА PrimaMedia с просьбой обратить внимание на возникшую юридическую коллизию. По их словам, корень проблемы находится в расхождении между Лесным кодексом РФ и Приказом Минприроды России № 496 от 28.07.2020 года.
Так, местные жители замечают, что в статье 32 Лесного кодекса термин «валежник» употребляется без каких-либо дополнений и условий. Однако, в Законе Приморского края «Об использовании лесов» в п. 14, как и в приказе Минприроды, валежник характеризуется уже как остаток стволов.
«Остатки ствола — это не части ствола, не обломки, не огрызки, это истлевшая древесина — труха», — рассказал житель Надеждинского района Александр, для которого тема поправок в Лесной кодекс об использовании валежника уже давно не нова.
Дополнительную путаницу, как отмечают жители, вносит и разъяснительная практика. В частности, в памятке Совета Федерации РФ раскряжёвка валежника — то есть распил уже лежащего дерева — фактически приравнивается к рубке, хотя на практике жители замечают, что невозможно «срубить» или «свалить» уже упавшее дерево. В свою очередь, Минприроды России в ответе на обращение Законодательного собрания Приморского края от 15.01.2026 № 002725/29 уточняет, что «указанная памятка относится к дополнительной информации и не является нормативным правовым актом». Тем не менее, как утверждает Александр, на практике отдельные контролирующие органы продолжают ориентироваться именно на неё, а не на действующее законодательство, что и приводит к разночтениям.
По словам собеседника, в некоторых случаях перевозка заготовленного валежника и инструментов без сопроводительных документов может вызвать дополнительные вопросы со стороны проверяющих органов. В подобных ситуациях автомобиль могут временно направить на спецстоянку до уточнения обстоятельств. Как отмечается, такая проверка может занять определённое время.
В качестве примера он упомянул случай в Яковлевке, где автомобиль с примерно 0,8 кубометра отмершей древесины, частично лишённой коры, находится на спецстоянке уже некоторое время в связи с отсутствием документов.
При этом возникает вопрос о необходимости таких документов: валежник относится к недревесным лесным ресурсам и, согласно действующим нормам, может заготавливаться гражданами свободно. В этой связи, по мнению собеседника, подобные случаи вызывают дискуссию и требуют дополнительного разъяснения правил, чтобы избежать недопонимания.
По словам жителей, дополнительную тревогу вызывают положения статей 260 и 158 УК РФ. Однако, как они отмечают, для привлечения по статье 260 необходимо срубить или свалить стоящее дерево, тогда как уже упавший валежник невозможно «свалить» повторно.
Что касается статьи 158 УК РФ, её применение возможно лишь в случае хищения валежника, уже заготовленного арендатором лесного участка. При этом в приказе Минприроды № 496 прямо указано, что заготовленный валежник является собственностью.
Коротко о поправках.
«Если поправки будут грамотно внесены с чётким и однозначным толкованием понятия “валежник”, с подробным перечнем того, что разрешено и что запрещено, тогда будет всем ясно и понятно, какие деревья нельзя заготавливать (сухостой и зависшие выворотни), и какой валежник можно заготавливать (любой упавший и лежащий на поверхности независимо от давности падения и наличия корней)», — отметил активист.
Таким образом, корректные поправки упростят жизнь не только заготовителям валежника, но и сотрудникам полиции, чиновникам и лесничим, значительно снизят лесное браконьерство.
«Сейчас регионы опасаются полностью воспользоваться своим правом устанавливать порядок заготовки валежника и просто копируют пункт 17 приказа Минприроды № 496 в свои региональные законы. Это приводит не только к фактической невозможности заготовки валежника, но и к затруднениям в законном контроле за его использованием», — подчеркнул Александр.
Со слов активиста, обращения по вопросу заготовки валежника были направлены в профильные ведомства.
«Обращаясь к правительству, я предлагал издать памятку по валежнику не только для заготовителей, но и для сотрудников полиции. Допустим, остановили автомобиль с валежником, записали данные водителя-заготовителя, автомобиля, места заготовки валежника, передали лесничему для проверки и отпустили. Лесничий проверит, если есть нарушения, и примет меры», — отметил собеседник.
Отметим, согласно части 1 статьи 30 Лесного кодекса Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ (далее — Лесной кодекс), граждане вправе заготавливать древесину для целей отопления, возведения строений и иных собственных нужд. При этом валежник отнесен к недревесным лесным ресурсам. Но незнание правильного толкования понятия и правил его сбора может привести к административной и даже уголовной ответственности.
«Трухлявые деревяшки» для отопления.
Валежник образуется в результате ветровала, бурелома, снеговала, снеголома, обрушения берегов водных объектов и любых других природных явлений, при которых дерево упало и лежит на поверхности.
По мнению Александра, запрет на сбор свежеупавшего валежника выглядит нелогичным — он сравнивает его с запретом на захоронение погибшего без признаков разложения. Тем более, для лесопромышленников валежник неинтересен, так как он непригоден для пиломатериала, и его нет в большом объёме на одном лесном участке, отметил собеседник.