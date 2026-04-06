В Новосибирске на базе вытрезвителя планируют открыть социальную гостиницу

В Новосибирске на базе единственного вытрезвителя на Старом шоссе планируют открыть социальную гостиницу. В первую очередь она будет ориентирована на бездомных. Об этом пишет ТАСС.
— У нас в планах в этом году расширить услуги вытрезвителя. Социальная гостиница уже отремонтирована, планируем запустить ее работу на базе этого учреждения, — сказала начальник департамента по социальной политике мэрии Новосибирска Ольга Потапова.
Она отметила, что ежегодно более 3 тысяч человек получают услуги в вытрезвителе. Находиться там можно не дольше суток. Социальная гостиница нужна людям без определенного места жительства, которым после оказания помощи необходимо временное размещение и дальнейшее сопровождение.