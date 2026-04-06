Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Священнослужитель из Новосибирска Варфоломей получил сан митрополита

В Москве, в стенах кафедрального соборного Храма Христа Спасителя, 5 апреля прошла церемония возведения епископа Новосибирского и Бердского Варфоломея в сан митрополита. Данные об этом событии распространила пресс-служба Новосибирской Митрополии.

Источник: Сиб.фм

Богослужение, в рамках которого состоялось повышение сана, было приурочено к празднованию Входа Господня в Иерусалим — этот день знаменует собой шестую неделю Великого поста. Руководил литургией Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

В ходе малого входа священнослужитель Московского патриархата провёл чин присвоения Варфоломею нового статуса. Основанием для этого стало постановление Священного Синода Русской Православной Церкви, датированное 12 марта 2026 года.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске губернатор Андрей Травников и епископ Варфоломей обсудили дальнейшее сотрудничество.