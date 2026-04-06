Священнослужитель из Новосибирска Варфоломей получил сан митрополита

Богослужение, в рамках которого состоялось повышение сана, было приурочено к празднованию Входа Господня в Иерусалим — этот день знаменует собой шестую неделю Великого поста. Руководил литургией Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
В ходе малого входа священнослужитель Московского патриархата провёл чин присвоения Варфоломею нового статуса. Основанием для этого стало постановление Священного Синода Русской Православной Церкви, датированное 12 марта 2026 года.
Ранее сообщалось, что в Новосибирске губернатор Андрей Травников и епископ Варфоломей обсудили дальнейшее сотрудничество.