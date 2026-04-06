Литераторы Хабаровского края могут претендовать на премию имени Арсеньева

Приём заявок на участие в восьмом сезоне Общероссийской литературной премии «Дальний Восток» имени Владимира Арсеньева продлится до 30 июня 2026 года. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», заявиться могут как российские, так и иностранные авторы, при условии, что пишут они на русском языке.
По информации пресс-службы министерства культуры Хабаровского края, соискатели премии будут бороться за победу в трёх номинациях: «Длинная проза», «Короткая проза» и «Проза для детей». На конкурс принимаются художественные, документальные и научно-популярные произведения о прошлом, настоящем и будущем Дальнего Востока. Призовой фонд премии в каждой номинации составляет полмиллиона рублей.
— Мы через литературу показываем Дальний Восток, его прошлое, настоящее и стремительное развитие. Более того, несколько лет назад премия стала международной, и к нам начали приходить работы на русском языке из Китая, Южной Кореи, Вьетнама, стран СНГ, — рассказал председатель оргкомитета премии Арсеньева Григорий Куранов.
Отметим, что ежегодно на конкурс поступает около 80 заявок от участников, однако сейчас наблюдает заметный прирост в динамике. Уже сейчас претенденты на премию прислали на суд жюри более 40 произведений. Традиционную активность показывают и литераторы из Хабаровского края.
Так, в 2023 году в финал конкурса вышел писатель-натуралист из Николаевска-на-Амуре Юрий Жекотов с работой «Рассказы дальневосточного охотника», а в 2024-м в шорт-лист номинантов премии имени Арсеньева попали хабаровские авторы Алла и Яна Джан-Ша с книгой «Здравствуйте, дерево». В прошлом сезоне в короткий список вошла детская книга Надежды Ташлыковой из Хабаровска «Земля леопардов».