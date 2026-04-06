Ночные танцы и песни обернулись штрафом для семейчанина

В Семее наказали жителя города, который ночью включил на своем авто громкую музыку и устроил танцы во дворе многоэтажки, передает NUR.KZ со ссылкой на полицию.

Источник: Nur.kz

Как рассказали в областном ДП:

21-летний водитель автомобиля Toyota нарушил тишину в ночное время 5 апреля 2026 года около 02:00. Он громко включил музыку на своем автомобиле.

В полиции подчеркнули: «Ночь предназначена для отдыха граждан. Подобные действия создают дискомфорт для окружающих и являются нарушением общественного порядка».

В итоге горожанина привлекли к административной ответственности.

В полиции напомнили, что статья 437 КоАП РК четко регламентирует ответственность за нарушение тишины. Санкция предусматривает штраф в размере 5 МРП (21,6 тыс. тенге).

«Факты нарушения общественного порядка не остаются без внимания и влекут установленную законом ответственность», — добавили в полиции.