Ночные танцы и песни обернулись штрафом для семейчанина

Как рассказали в областном ДП:
21-летний водитель автомобиля Toyota нарушил тишину в ночное время 5 апреля 2026 года около 02:00. Он громко включил музыку на своем автомобиле.
В полиции подчеркнули: «Ночь предназначена для отдыха граждан. Подобные действия создают дискомфорт для окружающих и являются нарушением общественного порядка».
В итоге горожанина привлекли к административной ответственности.
В полиции напомнили, что статья 437 КоАП РК четко регламентирует ответственность за нарушение тишины. Санкция предусматривает штраф в размере 5 МРП (21,6 тыс. тенге).
«Факты нарушения общественного порядка не остаются без внимания и влекут установленную законом ответственность», — добавили в полиции.