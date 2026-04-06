В Иркутске закрылся популярный ресторан корейской кухни «Чико». Об этом говорится в Telegram-канале заведения.
«Мы завершаем главу “Чико” в Иркутске — с невероятной теплотой, искренней благодарностью и огромной любовью к каждому гостю», — говорится в сообщении.
Ресторан на Карла Маркса закрылся 5 апреля. Отмечается, что сотрудники вкладывали душу, силы и любовь в каждый день, каждое блюдо и каждый вечер, проведённый вместе с гостями.
«Спасибо, что были частью нашей истории», — поблагодарили сотрудники заведения.
Напомним, что ресторан корейской кухни проработал около трех лет. Заведение открыли в октябре 2023 года. В Иркутске было два филиала, оба закрылись.
