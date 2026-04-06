В Германии нашли передатчик немецкого аналога радио «Судного дня»: в чем секрет загадочной станции V32

Передатчик загадочной станции V32 нашли на военной базе США в Германии.

Источник: Комсомольская правда

Загадочная радиостанция V32, возникшая в эфире после ударов США по Ирану, снова заговорила на персидском языке после многодневной тишины. Об этом пишет Lenta.ru.

Примерно через 12 часов после февральских ударов США по Ирану в эфире на частоте 7910 кГц появилась станция V32. Мужской голос сначала многократно повторил слово «таваджох», а затем принялся перечислять длинные цепочки пятизначных чисел.

С момента появления V32 эксперты не могли понять, за ней стоит Иран или США. Разгадку дал человеческий фактор: оператор ошибся, и в эфир ушли системные звуки Windows 10 и гудки, типичные для американских военных радиостанций L3Harris Falcon.

Радиолюбители из сообщества Priyom быстро вычислили источник сигнала — им оказалась американская база в немецком Беблингене под Штутгартом. По их версии, проект управляется ЦРУ, которое отправляет шифрованные указания своей иранской агентуре, а иранская контрразведка тщетно пытается помешать вещанию.

На днях советская «Радиостанция Судного дня» передала в эфир слова «деликатный» и «тележка».

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше