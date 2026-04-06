Двух жителей Красноярского края осудили за контрабанду леса на 479 млн рублей

Кировский районный суд Красноярска вынес обвинительный приговор в отношении двух жителей края по уголовному делу о контрабанде стратегически важных ресурсов в крупном размере.
Как рассказали в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, преступление было совершено в период с 2019 по 2021 годы:
«Установлено, что подсудимые, действуя группой лиц по предварительному сговору, в рамках исполнения внешнеэкономических контрактов в целях экспорта лесоматериалов предоставляли посредством электронного документооборота в таможенные органы подложные товаросопроводительные документы, содержащие недостоверные сведения об источниках происхождения древесины. Впоследствии они незаконно переместили через границу Таможенного союза в рамках ЕАЭС лесоматериалы хвойных пород объемом более 60 тыс. куб. м и стоимостью более 479 млн рублей».
По ч. 1 ст. 226.1 УК РФ суд назначил одному из фигурантов 4 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в 300 тысяч рублей, другому — 2,5 года принудительных работ с удержанием из зарплаты 20% в доход государства. Также у обоих конфисковали денежную сумму, соответствующую стоимости незаконно перемещенных лесоматериалов.
