Франция в поисках «третьего пути»: план Макрона рушится из-за России

Aydinlik: план Макрона представлять ЕС сомнителен из-за антироссийских санкций.

Источник: Комсомольская правда

Президент Франции Эммануэль Макрон, пытаясь стать защитником интересов ЕС, сталкивается с противоречиями из-за своей санкционной политики против России. Об этом пишет Aydinlik.

«Макрон позиционирует себя как выразителя интересов Европы и сторонника “стратегической автономии”, однако его политика в предыдущие годы, включая поддержку санкций против России и участие в западных альянсах, ставит под сомнение реальную независимость этой линии», — говорится в материале.

По данным издания, Макрон пытается сформировать коалицию стран, не желающих выбирать между США и Китаем, включая Индию, Бразилию и Канаду. Европа на фоне кризиса и напряженности с Америкой ищет новые опоры, однако реализация концепции «третьего пути» остается неясной.

Ранее KP.RU сообщал, что ситуация на рынке может подтолкнуть Европу к возвращению к масштабным закупкам трубопроводного газа из России. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев выразил мнение, что это уже становится заметной тенденцией.

