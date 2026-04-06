Тренировка едва не закончилась трагедией: врачи Владивостока спасли мужчину от повторного инсульта

Врачи Приморской краевой клинической больницы № 1 предотвратили повторный инсульт у жителя Владивостока, экстренно прооперировав врождённую аневризму, сообщила пресс-служба краевого Минздрава.
«У 39-летнего жителя Владивостока во время тренировки в спортзале внезапно ухудшилось самочувствие — его экстренно госпитализировали в Региональный сосудистый центр Приморской краевой клинической больницы № 1. Обследование показало врождённую аневризму — это опасное изменение сосуда, при котором он может разорваться и вызвать кровоизлияние в мозг», — говорится в сообщении.
Для снижения риска тяжёлых последствий нейрохирурги приняли решение о срочном малоинвазивном вмешательстве. Операцию провели нейрохирург и главный специалист Приморья по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению.
«Через небольшой прокол в бедренной артерии мы провели катетер к сосудам мозга и установили специальные микроспирали. Они “закрыли” аневризму и исключили её из кровотока. Вмешательство длилось около часа», — отметил хирург.
Сейчас пациент продолжает наблюдаться в нейрохирургическом отделении, его прогноз благоприятный. В ближайшее время мужчину выпишут домой, а через несколько месяцев ему предстоит контрольное обследование для оценки состояния сосудов.
Специалисты подчёркивают, что аневризма долгое время может никак не проявлять себя. Регулярные обследования помогают выявить опасность заранее.