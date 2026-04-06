Тренировка едва не закончилась трагедией: врачи Владивостока спасли мужчину от повторного инсульта

«У 39-летнего жителя Владивостока во время тренировки в спортзале внезапно ухудшилось самочувствие — его экстренно госпитализировали в Региональный сосудистый центр Приморской краевой клинической больницы № 1. Обследование показало врождённую аневризму — это опасное изменение сосуда, при котором он может разорваться и вызвать кровоизлияние в мозг», — говорится в сообщении.