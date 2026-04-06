В Хабаровске проверят чиновников из-за векового дома без канализации

Согласно информации пресс-службы Следственного комитета России по Хабаровскому краю, двухэтажное здание начала XX века признано непригодным для жизни. В доме отсутствуют базовые коммунальные удобства, включая холодную воду и канализацию, а стены покрыты трещинами. Хотя аварийным объект признали еще три года назад, граждане до сих пор не получили благоустроенное жилье.