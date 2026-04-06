В Хабаровске проверят чиновников из-за векового дома без канализации

Следственный комитет РФ возобновил расследование по факту длительного нерасселения жильцов аварийного дома на улице Восточного Семафора. Александр Бастрыкин затребовал доклад о результатах разбирательства у руководителя регионального управления. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Согласно информации пресс-службы Следственного комитета России по Хабаровскому краю, двухэтажное здание начала XX века признано непригодным для жизни. В доме отсутствуют базовые коммунальные удобства, включая холодную воду и канализацию, а стены покрыты трещинами. Хотя аварийным объект признали еще три года назад, граждане до сих пор не получили благоустроенное жилье.
Ситуация осложнялась тем, что предыдущие попытки начать уголовное преследование пресекались надзорным ведомством. Прокурор района и прокурор края ранее отменяли решения о возбуждении дел. Сейчас следственные органы повторно инициировали производство для защиты прав хабаровчан. Исполнение поручения главы ведомства находится на контроле в Москве.
