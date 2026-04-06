«СКА-Хабаровск» дома сыграл вничью с «Волгой»

В 27-м туре российской футбольной Первой лиги «СКА-Хабаровск» на домашнем стадионе принимал «Волгу» из Ульяновска. Интересная и обоюдоострая игра завершилась со счётом 1:1, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Гости открыли счёт на 20-й минуте матча, после навеса в штрафную Владислав Яковлев головой отправил мяч в сетку ворот «СКА-Хабаровска». Ответный гол получился почти зеркальным: навес от Егора Носкова кивком переправил в створ соперника Степан Глотов на 41-й минуте. Это четвёртый мяч в сезоне у молодого форварда хабаровчан.
Во втором тайме было много опасных моментов, но ни «СКА-Хабаровск», ни «Волга» не смогли забить: отлично сыграли вратари Егор Бабурин и Алексей Кузнецов. Счет 1:1, и красно-синие продлили серию без побед до пяти матчей.
— Матч получился зрелищным для болельщиков, но не для тренерского штаба, — сказал после игры главный тренер «СКА-Хабаровска» Алексей Поддубский. — Очень нервный, что для одной, что для другой команды. Очень много было желания, но желание захлёстывало разум, скажем так, в принятии решений. Были хорошие действия, решения бывали и не очень. Расстраивает то, что не забиваем много моментов, хотя и у наших ворот они тоже были. Но обе команды играли на победу, отсюда и обилие моментов, что у наших, что у чужих ворот. Ничья не устраивала ни их, ни нас. Поэтому и играли в концовке без середины.
«СКА-Хабаровск» с 34 очками поднялся на 10-ю позицию в турнирной таблице и готовится к выезду в Челябинск, где 11 апреля встретится с одноимённым местным клубом (7 строчка и 38 баллов). Следующий матч на стадионе имени Ленина армейцы сыграют 18 апреля. В этот день к нам приедет волгоградский «Ротор» (4 место и 42 очка). Начало игры запланировано на 17:00.