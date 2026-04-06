Минздрав анонсировал подготовку к новому эпидемическому сезону

Мурашко рассказал, что Минздрав начал готовиться к новому эпидсезону в РФ.

В России Минздрав начало подготовку к предстоящему эпидемическому сезону. Об этом заявил РИА Новости министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Министр заявил, что в России нет дефицита лекарств от простуды и гриппа, а система лекарственного обеспечения функционирует стабильно.

Мурашко отметил, что, хотя обычно за гриппом А следует грипп B, в этом году роста случаев заболевания гриппом B не зафиксировано.

Мурашко добавил, что были зафиксированы также риновирусы, метапневмовирусы и другие штаммы.

Как сообщал KP.RU, 1 апреля в России впервые использовали индивидуальную противораковую вакцину. Препарат «Неоонковак» ввели 60-летнему пациенту с меланомой кожи из Курской области. Мурашко при этом сообщил, что первый пациент, которому ввели российскую вакцину от рака кожи, чувствует себя нормально.