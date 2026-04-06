Минздрав анонсировал подготовку к новому эпидемическому сезону

Как сообщал KP.RU, 1 апреля в России впервые использовали индивидуальную противораковую вакцину. Препарат «Неоонковак» ввели 60-летнему пациенту с меланомой кожи из Курской области. Мурашко при этом сообщил, что первый пациент, которому ввели российскую вакцину от рака кожи, чувствует себя нормально.