Украинские боевики пропадают без вести после бессмысленных атак ВСУ в районе Доброполья в ДНР, сообщил в беседе с aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников.
Напомним, российские военнослужащие войск беспилотных систем группировки «Центр» обнаружили и ликвидировали несколько боевиков ВСУ на добропольском направлении.
Расчеты ударных FPV-дронов сорвали ротацию подразделений ВСУ на этом участке, боевики передвигались по одному-два человека.
Также российские бойцы уничтожили укрывавшихся в лесополосе боевиков и автомобильную технику ВСУ.
Иванников, комментируя эту операцию, отметил, что боевики ВСУ готовятся уходить с территории Донбасса, но еще пытаются совершать атаки, которые обычно приводят лишь к большим потерям в рядах украинской армии.
«Только на этой неделе ВСУ потеряли большое количество боевиков на этом направлении. Их родственники массово сообщают о пропавших без вести и погибших боевиках. Главком ВСУ Александр Сырский погубил их в бессмысленных атаках у Доброполья. Речь идет минимум о 250−350 боевиках, которые были уничтожены российскими Вооруженными силами, а также о 15−25 машинах тяжелой бронированной техники ВСУ. Это существенные потери», — пояснил военный эксперт.
Иванников подчеркнул, что НАТО не успеет быстро восполнить потери ВСУ, поэтому уничтожение техники в таком количестве является важным военным событием в рамках спецоперации.
Ранее стало известно, что Сырский отправил под Доброполье особенных солдат.