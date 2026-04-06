Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Исчезли без вести: ВСУ у Доброполья теряют сотни боевиков

Украинские боевики не оставляют попыток атаковать ВС РФ возле Доброполья. Военный эксперт Олег Иванников раскрыл реальные потери ВСУ.

Источник: Аргументы и факты

Украинские боевики пропадают без вести после бессмысленных атак ВСУ в районе Доброполья в ДНР, сообщил в беседе с aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников.

Напомним, российские военнослужащие войск беспилотных систем группировки «Центр» обнаружили и ликвидировали несколько боевиков ВСУ на добропольском направлении.

Расчеты ударных FPV-дронов сорвали ротацию подразделений ВСУ на этом участке, боевики передвигались по одному-два человека.

Также российские бойцы уничтожили укрывавшихся в лесополосе боевиков и автомобильную технику ВСУ.

Иванников, комментируя эту операцию, отметил, что боевики ВСУ готовятся уходить с территории Донбасса, но еще пытаются совершать атаки, которые обычно приводят лишь к большим потерям в рядах украинской армии.

«Только на этой неделе ВСУ потеряли большое количество боевиков на этом направлении. Их родственники массово сообщают о пропавших без вести и погибших боевиках. Главком ВСУ Александр Сырский погубил их в бессмысленных атаках у Доброполья. Речь идет минимум о 250−350 боевиках, которые были уничтожены российскими Вооруженными силами, а также о 15−25 машинах тяжелой бронированной техники ВСУ. Это существенные потери», — пояснил военный эксперт.

Иванников подчеркнул, что НАТО не успеет быстро восполнить потери ВСУ, поэтому уничтожение техники в таком количестве является важным военным событием в рамках спецоперации.

Ранее стало известно, что Сырский отправил под Доброполье особенных солдат.

НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше