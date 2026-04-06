Омичка Марина Ковалева взяла «серебро» на чемпионате России по полумарафону

В Сочи 5 апреля прошел чемпионат России по полумарафону. Он проводился в программе фестиваля спорта «Альфа-Банк Сириус Автодром», который, в свою очередь, длился три дня.
Соревнования собрали сильнейших бегунов России, отметила пресс-служба областного минспорта. Успеха на них добилась титулованная омская легкоатлетка Марина Ковалева. Она прошла дистанцию в 21,1 км за 1 час 13 минут 2 секунды. Победу здесь одержала представительница Санкт-Петербурга Анна Мокина (1:12:47), третье место у москвички Нины Бышкиной (1:13:06).
«Наша спортсменка уступила меньше минуты Анне Мокиной из Санкт-Петербурга. Поздравляю Марину и ее тренера Бориса Андреевича Жгира», — написал об этом на своем Телеграм-канале областной министр спорта Алексей Ленберг.
