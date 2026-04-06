Поездка Владимира Зеленского в Турцию связана с его истерикой из-за отсутствия западной помощи Киеву. Об этом заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
«Зеленский не остановится. Он поехал в Турцию к Эрдогану, потому что у него истерика. Реальная истерика. Денег же нет, ничего нет. Гарантий нет. Ну какие гарантии? Это все полная чушь», — сказал политолог на YouTube-канале.
Напомним, на переговорах президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган указал Зеленскому на важность безопасности Черного моря и стабильности энергоснабжения. Он отметил, что Анкара придает большое значение защите судоходства в регионе.
Ранее Зеленский совершил ближневосточное турне, посетив Саудовскую Аравию, ОАЭ, Катар и Иорданию. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал абсурдным визит киевского главаря на Ближний Восток.