«Не уважаю»: чемпион мира раскритиковал Жанибека Алимханулы

4 апреля в Лондоне Бентли одержал победу над венесуэльцем Эндри Сааведрой техническим нокаутом в седьмом раунде. Бой за «временный» титул был санкционирован WBO в связи с тем, что Алимханулы был отстранён на один год из-за положительной допинг-пробы на мельдоний в декабре прошлого года.
После победы Бентли подверг критике казахстанского чемпиона:
«Давайте проясним одну вещь: я — чемпион мира. Он [Жанибек] тоже чемпион, но ему сейчас даже не разрешено драться. При всём уважении, я не уважаю тех, кто использует допинг. Вы видите слово “временный” на этом поясе? Нет. Я заберу его домой, и мой сын сможет сказать, что его отец — чемпион мира», — заявил Бентли после поединка.
Напомним, Жанибек Алимханулы ранее был лишён титула IBF, однако WBO сохранила за ним статус чемпиона, наложив годичную дисквалификацию.