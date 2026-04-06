Пристава из Приморья освободили от наказания за лишение женщины недвижимости

Как установил суд, у потерпевшей были долги на общую сумму чуть больше 200 тысяч рублей. В производстве отдела судебных приставов по Артемовскому городскому округу находилось несколько исполнительных производств. Но вместо того чтобы арестовать деньги на счетах или другое имущество, пристав в период с июня по сентябрь 2021 года передала на торги нежилое помещение, принадлежавшее должнице. Оно было продано за сумму, превышавшую долг в 25 раз.