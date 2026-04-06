Пристава из Приморья освободили от наказания за лишение женщины недвижимости

В Приморье вынесли приговор сотруднице отдела судебных приставов, которая по небрежности лишила женщину нежилого помещения, использовавшегося для бизнеса. При этом сумма долга была в 25 раз меньше стоимости отчужденной недвижимости. Суд признал должностное лицо виновной в халатности, но от наказания ее освободили — истекли сроки давности. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток.
Как установил суд, у потерпевшей были долги на общую сумму чуть больше 200 тысяч рублей. В производстве отдела судебных приставов по Артемовскому городскому округу находилось несколько исполнительных производств. Но вместо того чтобы арестовать деньги на счетах или другое имущество, пристав в период с июня по сентябрь 2021 года передала на торги нежилое помещение, принадлежавшее должнице. Оно было продано за сумму, превышавшую долг в 25 раз.
«Подсудимая не приняла должных мер по установлению иного имущества должника (денежных средств на счетах в банках, иных ценностей, транспортных средств). Отчуждение помещения повлекло нарушение конституционных прав потерпевшей», — сообщили в объединенной пресс-службе судов Приморского края.
Сама подсудимая вину не признала, но 6 апреля 2026 года суд признал ее виновной по статье «Халатность». Ей назначили штраф 100 тысяч рублей и запретили два года занимать руководящие должности на госслужбе. Однако от основного и дополнительного наказания осужденную освободили — сроки давности истекли.