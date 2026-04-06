Эксперт Саевский: Граждане могут оформить больничный лист, даже если не болеют

Россияне имеют право в ряде случаев взять больничный лист, даже если не болеют. Об этом сообщил начальник отдела обучения и развития персонала РУДН Артем Саевский.
— Листок нетрудоспособности можно получить в следующих случаях: необходимость осуществления ухода за больным членом семьи или карантин самого застрахованного лица, — цитирует его РИА Новости.
Также, по словам эксперта, поводом для оформления больничного может стать проведение медицинских процедур, которые могут временно ограничить работоспособность.
Кроме того, граждане имеют право на больничный во время карантина в детсаду, в который ходит их ребенок, сказано в статье.
Депутат Государственной думы РФ Владимир Плякин призвал Минтруд ввести до семи оплачиваемых выходных для родителей. По его словам, наиболее остро родители сталкиваются с так называемыми мелкими кризисами: адаптацией ребенка к детсаду или школе, плановыми обследованиями у узких специалистов, сезонными заболеваниями, которые не требуют госпитализации. Сейчас для решения таких ситуаций у родителей только два варианта — брать неоплачиваемый отпуск или оформлять больничный.