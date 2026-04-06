Эксперт Саевский: Граждане могут оформить больничный лист, даже если не болеют

Депутат Государственной думы РФ Владимир Плякин призвал Минтруд ввести до семи оплачиваемых выходных для родителей. По его словам, наиболее остро родители сталкиваются с так называемыми мелкими кризисами: адаптацией ребенка к детсаду или школе, плановыми обследованиями у узких специалистов, сезонными заболеваниями, которые не требуют госпитализации. Сейчас для решения таких ситуаций у родителей только два варианта — брать неоплачиваемый отпуск или оформлять больничный.