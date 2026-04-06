Хабаровчанка за деньги «сняла порчу» с приезжей девушки прямо на вокзале

В Хабаровске 29-летняя местная жительница обманула приезжую девушку, выманив у неё деньги под предлогом снятия порчи. Об этом сообщили в прокуратуре Хабаровского края.
В феврале 2026 года женщина познакомилась с девушкой в торговом центре возле железнодорожного вокзала. Во время разговора она заметила в сумке у новой знакомой деньги и быстро придумала историю о якобы имеющейся на ней порче.
Злоумышленница убедила девушку, что для снятия порчи нужно передать ей все наличные деньги. Поддавшись обману, та отдала 5 тысяч рублей.
Как только мошенница получила деньги, она сразу же скрылась. Опомнившись, потерпевшая обратилась в полицию. Оперативники быстро установили личность «ведуньи» и завели на неё уголовное дело по статье о мошенничестве.
Обвиняемая полностью признала свою вину. Уголовное дело уже направили в мировой суд Железнодорожного района Хабаровска для рассмотрения по существу.