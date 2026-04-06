Туристов из Новосибирска предупредили о риске срыва оплаченных туров

Путешественники из Новосибирска, планировавшие отдых в Египте, Таиланде и Вьетнаме, могут столкнуться с неприятным сюрпризом — уже оплаченные туры оказались под угрозой срыва или неожиданных доплат. Причина — резкое повышение топливных сборов авиакомпаниями, выполняющими рейсы по этим направлениям, сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России.
В последние два дня как российские, так и зарубежные перевозчики начали выставлять туроператорам дополнительные счета по уже подтверждённым рейсам на ближайшие даты. Новые сборы уже повлияли на стоимость путёвок. Например, средняя цена тура в Египет у одного из операторов выросла на 57 долларов на человека — это почти 10 тысяч рублей на двоих. На некоторых направлениях доплата превысила 110 долларов, что составляет около 18,8 тысячи рублей на семью из двух человек.
Главная проблема в том, что счета выставляются по рейсам на ближайшие даты, тогда как туры на эти числа уже проданы по старым ценам, и у многих путешественников на руках уже есть билеты и ваучеры. Более того, некоторые туроператоры уже потребовали от турагентов доплатить по полностью оплаченным заявкам. Как пояснили в ассоциации, в договорах обычно присутствует пункт о том, что при непредвиденном росте стоимости перевозки оператор имеет право увеличить цену тура, а турагент обязан произвести доплату.