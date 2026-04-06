Кнутов: Иран использует вьетнамскую тактику в борьбе с США

Иранские военные поразили ряд целей США, в том числе истребитель-невидимку. Военный эксперт Юрий Кнутов рассказал, в чем уникальность иранских систем ПВО.

Источник: Аргументы и факты

Иранские силы ПВО успешно сбивают американские цели не столько из-за новейшего оборудования, сколько из-за метода его использования, сообщил в беседе с aif.ru военный эксперт Юрий Кнутов.

Напомним, иранские системы противовоздушной обороны хорошо показали себя за время обостренной фазы конфликта с США и Израилем с 28 февраля этого года. Один из последних точных ударов лишил США дорогостоящего истребителя F-15.

«Иран не так давно заявлял, что в ближайшее время у них появится новейшая система ПВО, и они смогут преподать урок американцам. Какая-то поставка, может быть, и была. Об этом пока можно только гадать. Смог ли Иран сам произвести комплексы? Сложно сказать, поскольку США сообщают о тысячах сбитых целей на территории Ирана, порядка 10−13 тысяч. Осталось, как сообщает президент США Дональд Трамп, около трех тысяч целей. Поэтому предполагать то, что в Иране работают заводы по производству зенитно-ракетных систем, я бы не стал. Даже если под землей», — пояснил эксперт.

Кнутов отметил, что успех иранских систем ПВО можно объяснить методом их работы.

«Зенитно-ракетные комплексы Ирана действуют из засады. Они показали себя неплохо именно с учетом такого метода применения. Они вычисляют траекторию полета американских самолетов, наблюдают за ними, устраивают засаду, сбивают и тут же уходят, чтобы их не уничтожили в ответ. Это еще вьетнамская тактика, она в свое время зарекомендовала себя очень хорошо, когда вьетнамцы таким же образом сбивали американские самолеты», — добавил специалист.

Ранее стало известно, что Иран дал страшный ответ на ультиматум Трампа.

