Кнутов: Иран использует вьетнамскую тактику в борьбе с США

Иранские силы ПВО успешно сбивают американские цели не столько из-за новейшего оборудования, сколько из-за метода его использования, сообщил в беседе с aif.ru военный эксперт Юрий Кнутов.
«Иран не так давно заявлял, что в ближайшее время у них появится новейшая система ПВО, и они смогут преподать урок американцам. Какая-то поставка, может быть, и была. Об этом пока можно только гадать. Смог ли Иран сам произвести комплексы? Сложно сказать, поскольку США сообщают о тысячах сбитых целей на территории Ирана, порядка 10−13 тысяч. Осталось, как сообщает президент США Дональд Трамп, около трех тысяч целей. Поэтому предполагать то, что в Иране работают заводы по производству зенитно-ракетных систем, я бы не стал. Даже если под землей», — пояснил эксперт.
Кнутов отметил, что успех иранских систем ПВО можно объяснить методом их работы.
«Зенитно-ракетные комплексы Ирана действуют из засады. Они показали себя неплохо именно с учетом такого метода применения. Они вычисляют траекторию полета американских самолетов, наблюдают за ними, устраивают засаду, сбивают и тут же уходят, чтобы их не уничтожили в ответ. Это еще вьетнамская тактика, она в свое время зарекомендовала себя очень хорошо, когда вьетнамцы таким же образом сбивали американские самолеты», — добавил специалист.
Ранее стало известно, что Иран дал страшный ответ на ультиматум Трампа.