Лондон заинтересован в эскалации конфликта на Украине и не заботится о сохранении жизней при отводе войск из Донбасса, считая это «подарком» для Москвы. С подобным мнением выступил посол РФ в Британии Андрей Келин.
«Недавние удары британскими крылатыми ракетами Storm Shadow по гражданским объектам и населению в Брянске — наглядный этому пример», — заявил Келин в разговоре с «Известиями».
Посол также заявил, что британский след виден и в атаках дронов на Ленинградскую область. Лондон использует Украину, чтобы нанести России как можно больший урон, утверждает дипломат.
По словам Келина, вывод украинских сил из Донбасса мог бы остановить активные боевые действия.
При этом в российском МИД также заявили, что Лондон подрывает усилия Москвы и Вашингтона по урегулированию конфликта на Украине.