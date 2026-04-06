Астронавты миссии Artemis II проведут фотосессию Луны и измерят радиацию

В ходе миссии Artemis II — первой за 54 года пилотируемой экспедиции США к Луне, астронавты должны выполнить ряд важных задач, сообщил aif.ru астроном, популяризатор астрономии и космонавтики Александр Киселев.
Сверхтяжёлая ракета-носитель Space Launch System стартовала с космодрома Космический центр Кеннеди 1 апреля 2026 года и вывела на орбиту корабль Orion с экипажем на борту.
«Полет Artemis II пройдет в 4 этапа. На первые сутки, сразу после старта, экипаж не ушел к Луне, а оставался на вытянутой околоземной орбите для тестов. Астронавтам важно проверить системы и попробовать управлять тяжёлым кораблём вручную, чтобы убедиться, что смогут маневрировать в случае отказа автоматики. Если всё работает штатно, включаются маршевые двигатели, и корабль отправляется в 4-дневный полёт к цели», — рассказал Киселев.
Астроном обозначил основные задачи, которые стоят перед участниками Artemis II.
«Первая — это тестирование оборудования и систем жизнеобеспечения. Вторая — фотографирование районов южного полюса Луны, где планируется следующая высадка человека и, в конечном итоге, создание лунной базы. Третья — контроль состояния здоровья астронавтов на каждом этапе, включая изучение последствий повышенной радиации и микрогравитации», — отметил Киселев.
Собеседник издания добавил, что экипаж облетит Луну по свободной возвратной траектории и вернётся на Землю, приводнившись в океане.
«Полёт считается тренировочным перед миссией Artemis III, в рамках которой астронавты должны вновь ступить на поверхность Луны к 2028 году», — подытожил Киселев.
Как сообщалось, экипаж космического корабля Orion во время миссии Artemis II впервые увидел обратную сторону Луны.