Астронавты миссии Artemis II проведут фотосессию Луны и измерят радиацию

«Полет Artemis II пройдет в 4 этапа. На первые сутки, сразу после старта, экипаж не ушел к Луне, а оставался на вытянутой околоземной орбите для тестов. Астронавтам важно проверить системы и попробовать управлять тяжёлым кораблём вручную, чтобы убедиться, что смогут маневрировать в случае отказа автоматики. Если всё работает штатно, включаются маршевые двигатели, и корабль отправляется в 4-дневный полёт к цели», — рассказал Киселев.