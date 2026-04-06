Погода в Красноярске на неделю: от +14 до снега и апрельских заморозков

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На предстоящей неделе ожидается резкая смена погоды.
6 апреля днем воздух прогреется до +12°C, ночью — до +5°C. Утром, а также в вечерние и ночные часы возможен дождь.
Во вторник температура снизится до +7°C, ночью — около 0 . Будет облачно с прояснениями.
Один из самых теплых дней недели — 8 апреля. В среду ожидается до +14°C днем и +3°C ночью, возможен дождь.
В четверг резко похолодает: в светлое время суток столбики термометров не покажут выше +2°C, ночью до −3°C. Синоптики прогнозируют дождь со снегом. 10 апреля днем до −1°C, ночью до −5°C.
Выходные тоже будут прохладными.