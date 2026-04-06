Прокуратура выявила нарушения при подготовке к паводку в Новосибирской области

Прокуратура Новосибирской области проверила, как в регионе готовятся к паводковому сезону в 2026 году. Результаты проверки оказались неутешительными. В частности, в бюджеты Ордынского и Усть-Таркского районов, как оказалось, заложили недостаточно средств для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Да и в целом не организована надлежащая работа по подготовке к паводковому сезону. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.