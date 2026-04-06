Подъезд к свалке на полуострове Назимова во Владивостоке перекрыли блоками

Въезд на полуостров Назимова во Владивостоке, куда годами нелегально свозят строительный мусор, снова перекрыли бетонными блоками, перекрыв проезд для крупногабаритной техники. По данным пресс-службы администрации города, таким образом ограничили доступ транспорта к территории свалки перед тем, как её ликвидировать. Уборку площадки мэрия планирует провести 20 апреля силами городского предприятия «Зелёный Владивосток».
В администрации города напомнили, что первые кучи отходов на полуострове зафиксировали ещё в 2018 году, а в 2020 году муниципалитет уже проводил ликвидацию тогдашней свалки. Но мусор появился вновь. Спустя год Росприроднадзор добился в судах всех инстанций решения, по которому администрацию Владивостока обязали в течение девяти месяцев вывезти отходы и подготовить план рекультивации нарушенных земель.
Контракт на подготовку проекта рекультивации заключили в марте 2025 года с владивостокским ООО «АртГЕО-ДВ» на сумму 7,96 млн рублей, однако в ноябре администрация расторгла его в одностороннем порядке. Подрядчик объяснил, что завоз строительного мусора в это место продолжался всё время, пока специалисты компании пытались проводить изыскания.
Представители городской администрации отмечают, что корректировка контура работ и уточнение их объёма будут проходить с учётом фактического состояния участка на момент начала очистки.
В мэрии также напоминают, что за организацию несанкционированной свалки отходов предусмотрена административная ответственность по статье 7.24. Гражданам за такое нарушение грозит штраф от 2000 до 5000 рублей, должностным лицам — от 20 000 до 50 000 рублей, юридическим лицам — от 200 000 до 500 000 рублей.