У православных началась Страстная седмица

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Страстная седмица — это последние шесть дней перед Пасхой, посвященные воспоминанию страданий, распятия и погребения Иисуса Христа. Время самого строгого поста, усиленной молитвы и подготовки к Светлому Воскресению.
В 2026 году она длится с 6 по 11 апреля, предшествуя Пасхе 12 апреля.
Основные традиции и дни Страстной недели:
Великий понедельник, вторник, среда: время особого покаяния, чтения Евангелия, уборки дома. В среду принято воздерживаться от увеселений.
Чистый четверг: вспоминается Тайная вечеря. Принято убираться, красить яйца, печь куличи, принимать водные процедуры.
Страстная пятница — самый строгий день, день распятия Христа. Запрещена любая работа, соблюдается строгий пост.
Великая суббота — день тишины и ожидания Воскресения, освящение куличей и яиц в храмах.
Всю Страстную неделю нельзя громко смеяться, петь, устраивать шумные веселья. В пятницу запрещено заниматься уборкой, шитьем, работой в огороде, а также венчаться и заключать брак.
Кроме того, Церковь в эти дни призывает верующих принять духовное участие в совершаемых богослужениях.