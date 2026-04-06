Новосибирцев предупредили о мошенничестве с электронными дневниками

В Новосибирске предупредили о новой схеме мошенничества, нацеленной на школьников. Аферисты звонят детям, представляясь сотрудниками образовательных учреждений, и под предлогом перехода на «новые электронные дневники» пытаются выманить у них личные данные и деньги.
По информации МВД, предоставленной ТАСС, сначала злоумышленники связываются с ребёнком и сообщают о якобы обновлённой системе электронных дневников. Для регистрации они просят продиктовать код из СМС. После этого разговор резко обрывается.
Спустя некоторое время следует второй звонок. Уже под другим предлогом ребёнку говорят, что у его родителей зафиксирован перевод средств в «недружественную страну», из-за чего им может грозить уголовная ответственность.
Далее давление усиливается. Мошенники убеждают школьника, что ситуацию можно «исправить», если отправить деньги на проверку. В результате ребёнок, не понимая, что происходит, переводит средства, и семья теряет накопления.