На реке Тумнин Ванинского района специалисты ослабляют ледовое поле

«Эта водная артерия ежегодно находится под контролем спасательного ведомства, потому как на ней есть участки, где возможны заторные явления во время ледохода. Своевременное выявление потенциальных угроз имеет решающее значение для предотвращения возможных чрезвычайных ситуаций. Межведомственная оперативная группа еще раз провела разведку местности, промеры зимнего покрова на реке. На 3-х участках проведены работы по ослаблению ледового поля», — уточнил заместитель начальника ГУ МЧС России по Хабаровскому краю по гражданской обороне и защите населения Андрей Прокопенко.