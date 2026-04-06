В рамках превентивных мероприятий по обеспечению безопасности населения в период весеннего половодья в населённый пункт Тумнин Ванинского района Хабаровского края направлена межведомственная оперативная группа. В её состав вошли сотрудники Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, а также специалисты Восточного военного округа. Их основная задача — проведение мероприятий по ослаблению ледового поля на реке Тумнин для безаварийного пропуска весеннего паводка, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
«Эта водная артерия ежегодно находится под контролем спасательного ведомства, потому как на ней есть участки, где возможны заторные явления во время ледохода. Своевременное выявление потенциальных угроз имеет решающее значение для предотвращения возможных чрезвычайных ситуаций. Межведомственная оперативная группа еще раз провела разведку местности, промеры зимнего покрова на реке. На 3-х участках проведены работы по ослаблению ледового поля», — уточнил заместитель начальника ГУ МЧС России по Хабаровскому краю по гражданской обороне и защите населения Андрей Прокопенко.
Бортом Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России группировка доставлена в населённый пункт. Специалисты оснащены всем необходимым оборудованием для проведения комплексного мониторинга гидрологической обстановки и, при необходимости, оказания оперативной помощи местному населению. Ранее представители двух ведомств уже осматривали ледовый покров реки Тумнин для определения мест, где наиболее вероятно скопление льда при паводке.
На реке Тумнин Ванинского района специалисты ослабляют ледовое поле. Фото: Предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Обстановка со вскрытием рек в регионе и прохождением весеннего половодья находится на круглосуточном контроле специалистов Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю и Правительства региона. Организовано постоянное межведомственное взаимодействие со специалистами Дальневосточного УГМС, ЕДДС муниципальных районов, главами поселений. Силы и средства МЧС России и территориальной подсистемы РСЧС готовы к реагированию.
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что спасатели начали пилить лёд на реке Хор. Ослабляя ледовое поле, они защищают район имени Лазо от весеннего затопления.