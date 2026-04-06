Инвестиции и горнолыжные секции в прошлом — «Синяя сопка» в Артеме ждет своей участи

«Фактические обстоятельства указывают на то, что при заключении договора ООО “Интерспорт” знало, что строительство объекта будет осуществляться на участке из состава земель лесного фонда, который в установленном законом порядке ответчику не предоставлялся и не мог быть предоставлен без проведения торгов. Объект — горнолыжная база — возведен на данном участке силами и за счет самого ООО “Интерспорт” и фактически является его собственностью (19/20 доли в общей собственности). При этом условия договора сформулированы сторонами договора в такой редакции, чтобы исключить указание на предоставление лесного участка ООО “Интерспорт”. Изложенное свидетельствует о недобросовестном поведении ответчика», — указывается в решении суда. Инвестор же настаивает на том, что мэрия утвердила договор и объявила о поиске инвестора еще за полгода до регистрации инвестора, он просто пришел на призыв администрации участвовать в социальном проекте, и что предполагались и другие инвесторы. Считает, что ситуация сложилась крайне спорным образом — сначала его, можно сказать, пригласили вложиться в социальный проект, а потом инвестор потерял все свои вложения.