Инвестиции и горнолыжные секции в прошлом — «Синяя сопка» в Артеме ждет своей участи

PrimaMedia, 31 марта. Горнолыжный центр «Синяя сопка» в Артёме создавался как флагманский проект — его называли «первым в Приморье примером муниципально-частного партнёрства» и презентовали на Восточном экономическом форуме (ВЭФ, 16+). По словам инвесторов, они вложили в объект порядка 200 миллионов рублей, а детская спортивная школа по замыслу властей должна была стать базой для подготовки спортсменов высокого уровня. Всему этому не дано было осуществиться, и теперь будущее проекта туманно.
Уже четыре года комплекс не принимает посетителей — его работа прекратилась 5 февраля 2022 года. А в мае 2025 года администрация Артёма обратилась в Арбитражный суд Приморского края с требованием признать ничтожным договор инвестиционного товарищества, с которого начался сам проект, и прекратить право собственности и инвестора, и Артемовского городского округа на построенный спортивный центр. В феврале 2026-го Арбитражный суд первой инстанции удовлетворил требования администрации Артёма.
Что произошло с деньгами инвесторов, где теперь тренируются юные спортсмены, которые числятся в муниципальной спортшколе, и есть ли шанс, что «Синяя сопка» снова заработает — попыталась разобраться журналист ИА PrimaMedia. Редакция получила официальный ответ администрации Артёмовского городского округа, изучила судебные документы и открытые источники, чтобы восстановить хронологию событий и понять, что сегодня ждёт некогда амбициозный проект.
Справка. Горнолыжный комплекс расположен на участке 110 га в пригороде Артёма. К моменту закрытия здесь действовали пять трасс общей длиной до 1,6 км, две буксировочные канатные дороги пропускной способностью 1,2 тыс. и 700 человек в час, система искусственного оснежения, здание школы с прокатом инвентаря, кафе и беседки. Инвестором выступало ООО «Интерспорт», аффилированное с Приморской краевой федерацией горнолыжного спорта и сноуборда. Объект создавался исключительно на частные средства: к 2017 году в него вложили более 150 млн руб., в перспективе планировалось довести объём финансирования до 1 млрд рублей. При этом земельный участок оставался в федеральной собственности — это было одним из условий партнёрства.
Как и почему договор признали ничтожным — решение суда.
После того как центр «Синяя сопка» провел шесть горнолыжных сезонов, стартовали юридические коллизии. Всё началось с проверки прокуратуры города Артёма — надзорный орган выяснил, что земельный участок, на котором расположена горнолыжная база, не используется по назначению, а цели, ради которых участок выделялся, так и не были достигнуты. Это и стало основанием для судебного разбирательства. В настоящее время инвесторами подана жалоба в Генеральную прокуратуру в целях проверки действительности приведенных в материалах проверки доводов и выводов, изложенных по ее результатам.
Администрация Артёмовского городского округа обратилась в Арбитражный суд Приморского края с иском к ООО «Интерспорт» и муниципальному автономному учреждению «Спортивная школа “Центр зимних видов спорта”», чтобы признать недействительным договор инвестиционного товарищества и прекратить право собственности на объекты. Мэрия заявляла, что лесной участок площадью 110 га, на котором расположен комплекс, был предоставлен спортивной школе в бессрочное пользование в 2014 году для организации отдыха и спортивной деятельности. Однако по условиям оспариваемого договора учреждение фактически передало этот участок в пользование ООО «Интерспорт» для строительства и последующей эксплуатации горнолыжной базы без торгов, однако по результатам оспариваемого договора инвесторы получили 95% прав собственности на построенный объект недвижимости, что, по мнению администрации Артёма, означает, что учреждение фактически передало участок под застройку без проведения торгов.
18 февраля 2026 года суд удовлетворил иск мэрии в полном объёме. Были отклонены доводы инвестора о пропуске срока исковой давности. Также не нашел в суде подтверждений и тот факт, что инвестор является только дольщиком строительства, сам участок не получал и ничего не строил, а только финансировал стройку, ведь застройщиком выступало муниципальное учреждение.
«Фактические обстоятельства указывают на то, что при заключении договора ООО “Интерспорт” знало, что строительство объекта будет осуществляться на участке из состава земель лесного фонда, который в установленном законом порядке ответчику не предоставлялся и не мог быть предоставлен без проведения торгов. Объект — горнолыжная база — возведен на данном участке силами и за счет самого ООО “Интерспорт” и фактически является его собственностью (19/20 доли в общей собственности). При этом условия договора сформулированы сторонами договора в такой редакции, чтобы исключить указание на предоставление лесного участка ООО “Интерспорт”. Изложенное свидетельствует о недобросовестном поведении ответчика», — указывается в решении суда. Инвестор же настаивает на том, что мэрия утвердила договор и объявила о поиске инвестора еще за полгода до регистрации инвестора, он просто пришел на призыв администрации участвовать в социальном проекте, и что предполагались и другие инвесторы. Считает, что ситуация сложилась крайне спорным образом — сначала его, можно сказать, пригласили вложиться в социальный проект, а потом инвестор потерял все свои вложения.
Отбросив в сторону правовые нюансы, возникла ситуация, при которой действующий объект, в который были вложены инвестиции, где занимались дети и который создавал альтернативу существующим горнолыжным базам, оказался, по сути, заморожен на неопределенный срок и с туманными перспективами, а также отобран у инвестора без компенсации. Город тоже потерял свои вложения — ему принадлежало 5% прав собственности на объект через МАУ «Центр зимних видов спорта» Артемовского городского округа (кадастровую стоимость этих прав можно оценить около 46 млн рублей). Также из-за правовой коллизии город вынужден был подать иск, в результате чего потерял имущество без компенсации.
Спортшкола есть, гор — нет. Где теперь занимаются десятки детей?
В момент, когда в суде шло разбирательство относительно законности сделки, сам комплекс уже давно стоял закрытым. За четыре года его трассы успели зарасти травой, а оборудование — прийти в упадок. «Синяя сопка» проработала шесть сезонов. Торжественное открытие состоялось 7 февраля 2016 года, а последний день работы пришёлся на 5 февраля 2022 года. С этого дня центр перестал принимать посетителей и больше не возобновлял работу. В официальном ответе администрации Артёмовского городского округа на запрос ИА PrimaMedia говорится:
«Центр создан в 2015 году в рамках договора инвестиционного товарищества без привлечения бюджетных средств. В 2021 году объект введён в эксплуатацию. Впоследствии инвестор (ООО “Интерспорт”) прекратил свою деятельность. С этого времени центр не функционирует и не используется».
На сайте самого центра также сохранилось сообщение от февраля 2022 года:
«Внимание! С 5 февраля 2022 сезон закрыт. Территория базы закрыта к посещению».
Сам инвестор, говоря о причинах закрытия, указывает, что ему не было известно о статусе подачи муниципальным учреждением как пользователем участка деклараций об использовании лесного участка, а если такая декларация не подана, эксплуатация центра запрещена, за нарушения предусмотрен штраф. Таким образом, инвестор не может быть уверен, что существуют правовые основания, чтобы эксплуатировать его собственность.
Тем не менее, спортивную школу «не ликвидировали». В администрации Артёма уточнили, что подготовка спортсменов продолжается на стадионе «Угольщик», в физкультурно‑оздоровительном комплексе МКУ «Центр физической культуры и спорта г. Артёма» и на базе ОАО «Центр зимнего отдыха “Комета”» (пригород Владивостока).
Отметим, что в ноябре 2024 года администрация Артёмовского городского округа в комментарии «РБК Приморье» (18+) прояснила ситуацию. По словам чиновников, в организации на тот момент были трудоустроены два тренера по горнолыжному спорту, которые занимались примерно с 50 детьми. Тренировки тогда проводились с периодическими выездами в Арсеньев, где действует горнолыжный комплекс.
Передача в краевую собственность и поиск инвестора.
В ответе администрации на запрос ИА PrimaMedia подчёркивается, что муниципалитет «заинтересован в поиске нового инвестора» для возобновления работы комплекса. Однако для этого, как указано в документе, «требуется комплексное восстановление инфраструктуры».
Это вызывает недоумение инвесторов, которые не понимают, почему новый введённый в 2021 году комплекс, выходит, не устраивает Администрацию Артёма, и есть интерес к новому инвестору, который будет «строить заново», когда старый готов продолжать работу. Ведь вокруг сотни гектаров территории. Сам участок, на котором расположена «Синяя сопка», занимает 110 га, в то время как площадь центра менее 20 га. По мнению ООО «Интерспорт», на участке еще можно разместить до 5 комплексов, дав возможность текущим инвесторам продолжить свою деятельность, чтобы компания не разорилась. Да и возникает вопрос, кто решится вложить деньги, если с предыдущими инвесторами произошла весьма неоднозначная ситуация?
Совсем иной вариант озвучивали краевые власти. В ноябре 2025 года Жан Кузнецов, занимавший на тот момент должность министра физической культуры и спорта Приморского края, заявил о намерении передать «Синюю сопку» в краевую собственность — на баланс Краевой спортивной школы олимпийского резерва. По его словам, Приморье нуждается в базе для подготовки спортсменов высокого уровня.
«У федерации есть проблема — они тренируются здесь, во Владивостоке, им в полной мере не дают время для тренировок. Сейчас у нас есть предложение — в Артёмовском городском округе есть “Синяя сопка” — передать этот объект в краевую собственность. Нам нужна база для краевой Школы олимпийского резерва, потому что та, которая в Арсеньеве сегодня, это горнолыжный курорт уже в большей степени, а базы пока нет. Нам нужна база для развития горнолыжного спорта и сноуборда», — цитирует его слова VL.ru (18+).
В администрации Артёма к идее передачи комплекса в краевую собственность отнеслись сдержанно. В официальном ответе на запрос ИА PrimaMedia подчеркнули, что этот вопрос может рассматриваться только после того, как решение суда по делу №А51−7630/2025 вступит в законную силу.
«Разберемся после суда»: что будет с деньгами инвесторов.
Среди прочих, в запросе ИА PrimaMedia присутствует вопрос в следующей формулировке: «Если планы по передаче “Синей сопки” в краевую собственность будут реализованы, как будет урегулирован вопрос с инвесторами? Имеется ли взаимопонимание между инвесторами и администрацией по продолжению проекта в наиболее перспективном виде?».
В ответе на него говорится следующее:
«С учётом ответа, изложенного на вопрос 2, вопрос об урегулировании вопроса с инвесторами при передаче в краевую собственность может быть рассмотрен только после вступления решения суда в законную силу».
Иными словами, пока судебный спор не завершён, ни о какой компенсации или ином решении речи не идёт. На вопрос о том, есть ли взаимопонимание между инвесторами и администрацией, в ответе ничего не сказано.
Позиция инвесторов такова, что раз сам участок городу не принадлежит (а он в федеральной собственности), то после признания договора недействительным все вложенное по недействительной сделке возвращается инвестору, который впоследствии передает эти вложения краевому учреждению. Все подъемники, здания и горнолыжные трассы перейдут в пользование краевого учреждения — считает инвестор.
Таким образом, можно предположить, что город перестанет иметь отношение к проекту, центр будет краевым и городское учреждение потеряет права на использование спортивной инфраструктуры, которая перейдет к краевому учреждению Краевая спортивная школа олимпийского резерва. То есть выходит, своим исковым заявлением город просто «лишил» себя имущества на 46 млн рублей и его учреждение осталось без спортивного объекта, что, можно предположить, в будущем приведет к закрытию городской спортивной школы, так как подготовка горнолыжников невозможна без наличия горнолыжной трассы.
Как создавался «флагман» — подробная история.
Напомним, что история создания «Синей сопки» началась 11 лет назад — в феврале 2015 года тогдашний глава Артёма, а ныне — депутат Государственной Думы Владимир Новиков анонсировал строительство многофункционального спортивно‑туристического центра, который должен был стать «флагманом в сфере развития спорта в Приморье».
«Мы намерены создать на Синей сопке в непосредственной близости от Артема и Владивостока полноценное место как для зимнего, так и для летнего отдыха с современной сетью горнолыжных трасс, с многофункциональными спортивными площадками и теннисными кортами. Я надеюсь, что этот проект станет еще одним флагманом в сфере развития спорта в Приморье. Помимо развитой системы отдыха мы хотим создать на базе центра “Синяя сопка” и систему обучения молодежи горнолыжным видам спорта», — цитировала Новикова пресс-служба краевого министерства спорта.
В мае 2013 года на базе будущего курорта создали муниципальное автономное учреждение «Центр зимних видов спорта».
В июне 2014 решением министерства лесного хозяйства Приморского края учреждению предоставлен в постоянное (бессрочное) пользование лесной участок.
В июле 2014 г. было принято решение наблюдательного совета учреждения, для реализации которого учреждение и инвестор, как товарищи, должны были соединить свои вклады и совместно осуществлять инвестиции для создания спортивной инфраструктуры, развития и популяризации зимних видов спорта, а также иных, не противоречащих закону целей.
В январе 2015 г. нашли инвестора и заключили с ним Договор инвестиционного товарищества. В начале 2015 года были начаты строительные работы.
Работы развернулись стремительно: за четыре месяца расчистили трассы, установили подъемники и систему искусственного оснежения. К открытию общая длина горнолыжных трасс составила 1,6 км, перепад высот — более 300 метров.
7 февраля 2016 года «Синяя сопка» «распахнула» свои склоны для первых посетителей. Официальную церемонию (6+) приурочили ко Всероссийскому дню зимних видов спорта — празднику, учреждённому в честь годовщины Олимпиады в Сочи. На открытии присутствовали вице-губернатор Приморского края Александр Ролик (ныне сенатор РФ от Приморского края), тогдашний глава Артёма Владимир Новиков и занимавший на тот момент должность руководителя департамента физической культуры и спорта Приморья Жан Кузнецов. Первыми гостями стали более 200 приморцев — от профессиональных спортсменов до любителей.
Именно тогда Владимир Новиков сказал, что «сложно было найти инвесторов, ведь главное условие — оставить объект в ведении муниципалитета». В итоге в Приморье появился первый пример муниципально-частного партнёрства, где земля осталась за городом, а все вложения — частные.
Горнолыжный центр «Синяя сопка» торжественно открыли в Артеме 7 февраля.
Официальное начало работы «Синей сопки» приурочили к Всероссийскому дню зимних видов спорта.
Через год, в феврале 2017‑го, запустили новый склон «Восток» — 600 метров трассы с перепадом 150 метров и уклоном 25 градусов. Это позволило проводить соревнования регионального уровня по слалому и слалому‑гиганту. К тому моменту в детской спортивной школе центра занимались уже 75 детей, работали опытные тренеры. Как рассказывал Владимир Новиков, за два года в объект вложили более 150 млн рублей частных средств, а общий бюджет проекта на всех этапах оценивался в 500 млн рублей. «Синяя сопка» была включена в краевую госпрограмму «Развитие физической культуры и спорта» на 2013−2020 годы. На тот момент в крае действовало 13 горнолыжных центров, и «Синяя сопка» начинала рассматриваться как потенциальный конкурент знаменитой трассы на горе Обзорная в Арсеньеве.
В 2019 году на V Восточном экономическом форуме (ВЭФ, 16+) правительство Приморья и ООО «Интерспорт» подписали соглашение о дальнейшем развитии курорта — с привлечением инвесторов и без использования бюджетных средств. В декабре того же года в бюджет Артёма заложили 82 млн рублей (из них 77 млн — субсидии из вышестоящих бюджетов) на реконструкцию дороги от переулка Заводского до «Синей сопки».
Более того, в декабре 2021 года центр вошёл в число девяти инвестпроектов Приморья, представленных на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ, 16+). Но пока кроме ООО «Интерспорт» желающих вложить деньги в горнолыжную индустрию города Артём не нашлось, несмотря на прилагаемые усилия.
На Петербургском экономическом форуме Приморье представит девять инвестпроектов.
Приморский край намерен найти на площадке мероприятия новых партнеров для развития территорий.
Тогда же, в конце 2021 года, глава Артёма Вячеслав Квон в интервью PrimaMedia, перечисляя главные достопримечательности города, назвал «Синюю сопку» в одном ряду с аэропортом, игорной зоной и Дворцом культуры угольщиков. Ничто не предвещало, что всего через два месяца — 5 февраля 2022 года, когда истекает срок подачи лесной декларации — центр закроется и больше не откроется.
Отметим, что судебное решение от 18 февраля 2026 года — это, скорее, начало новой главы в истории «Синей сопки». За формулировкой «договор признан ничтожным» остаётся множество нерешённых вопросов, главный из которых — кто и как сможет перезапустить объект, способный внести здоровую конкуренцию в бурно развивающийся мир приморских горнолыжных курортов.
Судя текущему опыту поиска инвесторов, других желающих вложить частные средства в спортивный социальный проект пока не нашлось. Отчасти их можно понять: пример текущего инвестора не мотивирует вкладывать в проект свои активы. Что нас ждет: новое открытие или демонтаж объекта — следим за событиями.