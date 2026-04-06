Двое красноярцев осуждены за контрабанду леса на 479 миллионов рублей

Кировский районный суд вынес приговор двум жителям Красноярского края, признанным виновными в незаконном вывозе хвойной древесины за границу. Ущерб от их действий оценили в 479 миллионов рублей.
Как сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, в период с 2019 по 2021 год мужчины, оформляя экспорт лесоматериалов, предоставляли в таможенные органы подложные товаросопроводительные документы. В них содержалась ложная информация о происхождении древесины.
В итоге им удалось незаконно переместить через границу Таможенного союза в рамках ЕАЭС более 60 тысяч кубометров хвойного леса. Суд назначил одному из фигурантов 4 года колонии общего режима и штраф 300 тысяч рублей, второму — 2,5 года принудительных работ с удержанием 20% заработка в пользу государства.
