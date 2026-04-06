Двое красноярцев осуждены за контрабанду леса на 479 миллионов рублей

Им удалось незаконно переместить через границу более 60 тысяч кубометров хвойного леса.

Кировский районный суд вынес приговор двум жителям Красноярского края, признанным виновными в незаконном вывозе хвойной древесины за границу. Ущерб от их действий оценили в 479 миллионов рублей.

Как сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, в период с 2019 по 2021 год мужчины, оформляя экспорт лесоматериалов, предоставляли в таможенные органы подложные товаросопроводительные документы. В них содержалась ложная информация о происхождении древесины.

В итоге им удалось незаконно переместить через границу Таможенного союза в рамках ЕАЭС более 60 тысяч кубометров хвойного леса. Суд назначил одному из фигурантов 4 года колонии общего режима и штраф 300 тысяч рублей, второму — 2,5 года принудительных работ с удержанием 20% заработка в пользу государства.

Ранее мы собщали, что красноярцу грозит 5 лет тюрьмы из-за «мёртвых душ» в собственной квартире.