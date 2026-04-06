Рейсы из Хабаровска в ЕАО отменили 6 апреля из-за метеоусловий

Пассажирское сообщение между Хабаровском и Еврейской автономной областью оказалось частично парализовано из-за неблагоприятных погодных факторов.

Источник: Комсомольская правда

Пассажирское сообщение между Хабаровском и Еврейской автономной областью оказалось частично парализовано из-за неблагоприятных погодных факторов. С 6:00 утра понедельника Госавтоинспекция соседнего региона ограничила выезд маршрутных автобусов на линии. Подробнее о ситуации — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

По информации Госавтоинспекции УМВД России по ЕАО, временный запрет на перевозки касается направлений из Биробиджана в Хабаровск, Ленинское и Амурзет. Причиной послужило состояние дорожного полотна и видимости, не позволяющее обеспечить безопасность пассажиров. Специалисты ведомства подчеркивают, что ограничения будут действовать до официального уведомления об улучшении климатической обстановки.

Водителям легкового транспорта, планирующим маршруты в данном направлении, советуют соблюдать дистанцию и избегать резких маневров. Инспекторы продолжают дежурство на участках федеральных и региональных трасс для оказания помощи автомобилистам. Актуальные сведения о снятии ограничений будут предоставлены пресс-службой ведомства по мере изменения ситуации.

