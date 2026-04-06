Рейсы из Хабаровска в ЕАО отменили 6 апреля из-за метеоусловий

По информации Госавтоинспекции УМВД России по ЕАО, временный запрет на перевозки касается направлений из Биробиджана в Хабаровск, Ленинское и Амурзет. Причиной послужило состояние дорожного полотна и видимости, не позволяющее обеспечить безопасность пассажиров. Специалисты ведомства подчеркивают, что ограничения будут действовать до официального уведомления об улучшении климатической обстановки.