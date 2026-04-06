Гороскоп для всех знаков зодиака на 6 апреля

Астрологи составили гороскоп для всех знаков зодиака на понедельник, 6 апреля 2026 года.
Овны столкнутся с ситуацией, при которой им захочется проявить излишнюю жесткость или гордыню, чтобы доказать свою значимость. В личной жизни могут произойти провокации со стороны партнера, нацеленные на вызов бурных эмоций. Финансовые дела будут находиться в зоне риска, поэтому любые траты могут стать источником будущих проблем.
У Тельцов может сложиться ситуация, в которой деньги или вещи не смогут решить возникшую проблему духовного характера. В отношениях с близкими может проявиться холодность, вызванная их нежеланием замечать очевидные факты. Рекомендуется не посещать торговые центры и другие места скопления народа.
Близнецы почувствуют, что за их спиной плетутся интриги, или сами станут невольным участником распространения слухов. В личной сфере могут вскрыться факты, которые заставят представителей знака разочароваться в ком-то из друзей. Но это будет необходимо для дальнейшего развития и избавления от розовых очков.
Раки ощутят давление со стороны авторитетных личностей или старших родственников, пытающихся манипулировать их чувствами. Также появится риск стать жертвой чужого эгоизма, если не научиться вовремя обозначать границы. В отношениях с партнером может наступить кризис, связанный с недоверием и накопленными обидами. Финансовые вопросы лучше полностью игнорировать, поскольку в этот день представители знака склонны к неоправданным жертвам.
Финансовое положение Львов может пошатнуться из-за их недавних трат, сделанных ради статуса. Не исключено, что им предстоит столкнуться с критикой, которая будет хоть и болезненной, но справедливой. Следует усмирить свою гордость и провести день в тени — скромность станет единственным надежным щитом.
День может может заставить Дев столкнуться с тем, что их тщательно выстроенный мир полон иллюзий и мелких недомолвок. Вероятно, они выяснят, что их идеалы были навязаны извне и не приносят истинного удовлетворения. Стоит перестать искать изъяны в окружающих и сосредоточиться на исправлении собственных ошибок.
От Весов потребуют занять одну из сторон в конфликте, основанном на лжи. Кроме того, их самочувствие может пострадать от резких перепадов настроения и общей тревожности. Не стоит посещать людные места, такие как торговые центры и вокзалы, где скопилось много тяжелой энергии.
Скорпионы осознают, что некоторые их привязанности были продиктованы только эгоизмом и жаждой власти. В отношениях может наступить «момент истины», когда старая ложь больше не сможет скрываться за красивыми словами. Не исключено, что желание представителей знака отомстить приведет к серьезным потерям.
Стрельцы обнаружат, что информация, на которую они опирались, была заведомо ложной. Любые юридические дела или подача документов приведут к бюрократическим трудностям и неудачам. Не исключено, что запланированная поездка сорвется, обнажив неготовность представителей знака к текущим переменам.
Планы Козерогов по укреплению своего влияния рухнут из-за непредвиденных обстоятельств. Также будет присутствовать опасность проявления чрезмерного эгоцентризма в решении семейных и имущественных вопросов. В отношениях с близкими может возникнуть стена отчуждения, если продолжить общаться с позиции силы и холодного расчета.
Водолеи поймут, что их тяга к свободе была лишь формой эгоизма и бегства от ответственности перед другими. Финансовые авантюры, даже подкрепленные «гениальными» идеями, приведут к полному краху и долгам. Кроме того, представители знака могут стать объектом критики из-за своей непредсказуемости и склонности к эпатажу.
Рыбы почувствуют себя жертвой обстоятельств, но при ближайшем рассмотрении окажется, что они сами создали эту ситуацию своим бездействием. В отношениях с любимым человеком возможны вспышки необоснованной ревности. Финансовые вопросы будут покрыты тайной и обманом, поэтому не стоит никому доверять управление своими средствами, передает «КП».