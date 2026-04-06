Юные комсомольские музыканты привезли из Владивостока множество наград

Во Владивостоке состоялся XIX Региональный конкурс молодых исполнителей эстрадной музыки «Юный музыкант». Масштабное творческое состязание собрало на своих площадках несколько сотен талантливых детей из разных городов Дальнего Востока. Об этом сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Участники соревновались в пяти номинациях: «эстрадный вокал (солисты)», «вокальные ансамбли», «солисты (инструмент)», «инструментальные ансамбли» и «оркестры».
Несмотря на серьезную конкуренцию, ученики детской музыкальной школы Комсомольска-на-Амуре выступили блестяще и вернулись домой с целым букетом наград.
В эстрадном вокале первое место получили Василиса Глинкова и Вера Сидорина.
В инструментальном исполнительстве победили Юрий Чергин (электрогитара) и Иван Евдокимов (фортепиано).
Среди инструментальных ансамблей первые места взяли вокально-инструментальный ансамбль «Юность» и фортепианный дуэт Ивана Евдокимова и Дмитрия Чергина.
Гран-при конкурса получил эстрадно-джазовый ансамбль «Jazz Bounce» под руководством Дмитрия Шевко.
— Удивительно, что в один город жюри отдали столько наград. Победы в конкурсе в очередной раз показали, что Комсомольск-на-Амуре не перепеть и не переиграть. Конечно, наши дети вернулись из Владивостока окрыленными. Но нельзя не отметить, что за победами стоит колоссальный труд наших педагогов, — прокомментировала директор детской музыкальной школа Наталья Кротова.
Она также подчеркнула, что ранее воспитанники школы привезли немало наград из Хабаровск, где принимали участие в региональном вокально-хоровом конкурсе.