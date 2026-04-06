В Перми открыли регистрацию на фестиваль «Бег не за горами»

Любителей активного образа жизни ждет очередной фестиваль. Пермяков и гостей города ждут события «Бега не за горами».
По информации краевого Минспорта фестиваль 28 июня на ул. Дедюкина, 19 в Перми (комплекс ПНИПУ). Участникам предлагают выбрать свою активность: трейловые дистанции на 5 км, 12 км и 21 км; детские и подростковые забеги; северную ходьбу на 5 км; забеги для детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.
Среди участников трейловых забегов разыграют ценные призы. Регистрация доступна на портале «Russia Running». В прошлом году фестиваль «Бег не за горами FORREST TRAIL» собрал 700 участников из 11 регионов страны.
