В Перми открыли регистрацию на фестиваль «Бег не за горами»

В программу вошли несколько направлений физической активности.

Источник: Комсомольская правда

Любителей активного образа жизни ждет очередной фестиваль. Пермяков и гостей города ждут события «Бега не за горами».

По информации краевого Минспорта фестиваль 28 июня на ул. Дедюкина, 19 в Перми (комплекс ПНИПУ). Участникам предлагают выбрать свою активность: трейловые дистанции на 5 км, 12 км и 21 км; детские и подростковые забеги; северную ходьбу на 5 км; забеги для детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.

Среди участников трейловых забегов разыграют ценные призы. Регистрация доступна на портале «Russia Running». В прошлом году фестиваль «Бег не за горами FORREST TRAIL» собрал 700 участников из 11 регионов страны.

На Пермский марафон 2026 прошли регистрацию более 5 тысяч участников. Организаторы намерены привлечь 20 тысяч любителей бега.