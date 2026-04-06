Юрист Поляков: Водители могут лишиться прав после питья кефира и кваса

Если водитель превысит допустимую норму алкоголя из-за употребления кефира, кваса или спиртосодержащих конфет, то это будет считаться опьянением и повлечет за собой наказание. Об этом рассказал доцент кафедры административного права и процесса Университета имени О. Е. Кутафина Максим Поляков.

В российской судебной практике по данному вопросу четкая позиция — за это по закону можно получить штраф 45 тысяч рублей и лишиться прав на полтора-два года, сообщил он.

— Допустимая норма алкоголя для водителей в РФ составляет не более 0,3 грамма этилового спирта на один литр крови. Это соответствует 0,3 промилле. При проверке алкотестером норма составляет не более 0,16 миллиграмма на литр выдыхаемого воздуха, — цитирует его ТАСС.

Поляков рассказал, как два года назад в селе Тюменской области остановили водителя без прав. Перед поездкой он съел полкилограмма конфет с ликерной начинкой, и алкотестер показал 0,37 миллиграмма. Сотрудники ГИБДД «оформили» его за пьяное вождение без водительского удостоверения, автомобиль забрали на спецстоянку.

Инициатива МВД РФ по тестированию водителей на опьянение с помощью слюны еще не вступила в силу и является проектом, который предложили на общественное обсуждение. При этом сотрудники ДПС по-прежнему будут использовать приборы, определяющие наличие паров этанола в выдыхаемом водителем воздухе. Об этом 17 февраля сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

