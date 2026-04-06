Юрист Поляков: Водители могут лишиться прав после питья кефира и кваса

Инициатива МВД РФ по тестированию водителей на опьянение с помощью слюны еще не вступила в силу и является проектом, который предложили на общественное обсуждение. При этом сотрудники ДПС по-прежнему будут использовать приборы, определяющие наличие паров этанола в выдыхаемом водителем воздухе. Об этом 17 февраля сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.