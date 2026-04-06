Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

286 туристов перевезли поезда между Владивостоком и КНДР в 2025 году

ВЛАДИВОСТОК, 6 апреля, ФедералПресс. В 2025 году железнодорожные составы, курсирующие между Владивостоком и северокорейским портом Раджин, перевезли 286 пассажиров. Всего было выполнено четыре рейса, а на следующий год запланировано уже шесть. Это лишь часть масштабного инфраструктурного проекта, который реализуют Россия и КНДР.

Источник: Аргументы и факты

«Строительство моста через реку Туманная — это не только решение сложной инженерной задачи, но и создание условий для развития экономических, торговых и культурных связей», — заявили в Министерстве транспорта Российской Федерации.

В Санкт-Петербурге прошли переговоры глав транспортных ведомств двух стран — Андрея Никитина и Чо Чон Рена. Они обсудили возведение автомобильного моста через реку Туманная. Новая переправа соединит государственные границы и, как ожидается, даст мощный импульс торговле, экономике и туризму.

Напомним, работы на объекте идут согласно графику. Торжественное открытие запланировано на лето 2026 года. Параллельно строится автомобильный пункт пропуска «Хасан». Его пропускная способность составит 300 машин и более двух тысяч человек в сутки. Это позволит разгрузить действующие переходы и упростить пересечение границы.