286 туристов перевезли поезда между Владивостоком и КНДР в 2025 году

«Строительство моста через реку Туманная — это не только решение сложной инженерной задачи, но и создание условий для развития экономических, торговых и культурных связей», — заявили в Министерстве транспорта Российской Федерации.
В Санкт-Петербурге прошли переговоры глав транспортных ведомств двух стран — Андрея Никитина и Чо Чон Рена. Они обсудили возведение автомобильного моста через реку Туманная. Новая переправа соединит государственные границы и, как ожидается, даст мощный импульс торговле, экономике и туризму.
Напомним, работы на объекте идут согласно графику. Торжественное открытие запланировано на лето 2026 года. Параллельно строится автомобильный пункт пропуска «Хасан». Его пропускная способность составит 300 машин и более двух тысяч человек в сутки. Это позволит разгрузить действующие переходы и упростить пересечение границы.