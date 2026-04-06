286 туристов перевезли поезда между Владивостоком и КНДР в 2025 году

ВЛАДИВОСТОК, 6 апреля, ФедералПресс. В 2025 году железнодорожные составы, курсирующие между Владивостоком и северокорейским портом Раджин, перевезли 286 пассажиров. Всего было выполнено четыре рейса, а на следующий год запланировано уже шесть. Это лишь часть масштабного инфраструктурного проекта, который реализуют Россия и КНДР.