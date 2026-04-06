Наемников закапывают сразу в землю: ситуация в Запорожье меняется на глазах

Украинские боевики сдаются в плен по всей линии боевого соприкосновения в зоне СВО, в том числе в Запорожской области, где сейчас идут серьезные бои, сообщил aif.ru подполковник ЛНР, военный эксперт и автор известного сообщества «Марочко live» Андрей Марочко.
Напомним, российские подразделения беспилотных систем группировки «Восток» сорвали ротацию боевиков ВСУ в Запорожской области. Последние пытались перебросить личный состав к местам сосредоточения с использованием автомобильной техники.
Боевиков оперативно вычислили операторы ударных беспилотников и нанесли удары. Транспортные средства были уничтожены, а противник попытался рассредоточиться на местности, однако с помощью точечных ударов боевики были ликвидированы.
Марочко, комментируя этот инцидент, отметил, что в Запорожской области на отдельных участках продолжаются боестолкновения.
«Тенденция по сдаче в плен украинских боевиков сохраняется примерно на одном уровне по всей линии боевого соприкосновения — от сумского и до херсонского направлений. Везде есть факты сдачи в плен. При этом количество сдавшихся украинских боевиков варьируется в зависимости от конкретной оперативно-тактической обстановки и их концентрации», — пояснил эксперт.
Марочко отметил, что в плену к украинским военным относятся в рамках международного права, однако наемники ВСУ до плена чаще всего не доживают.
«Наши военнослужащие, несмотря на то, что противник направляет на них оружие и воюет против РФ, все-таки придерживаются норм международного гуманитарного права. Однако под исключение здесь попадают наемники. Они, как правило, в плен не берутся. Иностранцы, подписавшие контракт с ВСУ, должны понимать, что у них только один путь — в сырую землю. К ним поблажек не будет, поскольку они совершают преступления даже в рамках международных договоренностей», — добавил специалист.
Ранее стало известно, что удары выжгли особо важные объекты ВСУ и НАТО.