В Красноярске появится новый сквер в Железнодорожном районе

В Красноярске в Железнодорожном районе в этом году появится новый сквер площадью более 7 тысяч квадратных метров. Его обустроят у дома № 102 по улице Ломоносова. Проект будущего общественного пространства представили жителям. На территории появятся пешеходные дорожки, зоны для тихого отдыха и прогулок, детская площадка, а также площадка для выгула собак. Поначалу мы были против площадки для выгула. Но обсудили с соседями и поняли, что у нас много домашних питомцев. В итоге пришли к согласию, — поделилась жительница дома Валентина Дударева. Кроме того, в сквере высадят деревья и кустарники, оформят цветники, установят освещение и камеры видеонаблюдения. Также планируется отремонтировать прилегающие проезды. Ранее на этом месте находились три аварийных дома, которые снесли в 2024 году. После этого участок пустовал и использовался как стихийная парковка. Инициативу по созданию сквера выдвинули сами жители. Всего за благоустройство проголосовали 17 633 человека. Работы проведут в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».