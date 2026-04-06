Глава СКР взял на контроль дело о бездорожье и правах сирот в Омской области

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела о нарушении в Омской области прав детей-сирот. Причиной возбуждения дела стали жалобы жителей Павлоградки, которые получили льготное жилье в новостройках на улице Ипподромной, но оказались в транспортной изоляции.
В СКР уточнили, что пути к жилым домам представляют собой разбитое грунтовое полотно с глубокими ямами и колеями. В период распутицы дорогу стабильно размывает, что делает проезд почти невозможным не только для личных машин, но и для авто скорой помощи и пожарных. Пешком здесь проходить по улице также очень тяжело. При этом, по словам местных, здешние власти долгое время игнорировали проблемную ситуацию.
Областное СУ СКР уже возбудило уголовное дело на данную тему. Теперь глава ведомства Виталий Батищев должен будет лично отчитаться перед председателем СКР о предварительных и окончательных результатах следственной работы. Исполнение поручения находится на особом контроле у центрального аппарата ведомства.
Ранее КП-Омск сообщала, что Бастрыкин затребовал доклад по делу о разрушении дома в городке Нефтяников в Омске.