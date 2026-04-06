За прошедшие сутки в Красноярском крае потушено 15 пожаров

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Накануне вечером в Уяре на улице Красных Партизан загорелось нежилое строение.
Площадь пожара составила около 60 квадратных метров. На месте работали 12 человек и три единицы техники. Предварительная причина — неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц.
Поздней ночью в поселке Курагино Курагинского муниципального округа произошел пожар в хозяйственной постройке. Огонь повредил кровлю, потолочное перекрытие и стену на площади около 14 квадратных метров. Возгорание ликвидировали шесть человек и две единицы техники. Предварительная причина — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.
Также зафиксированы палы сухой травы. Два возгорания произошли в Сосновоборском муниципальном округе и в Красноярске в Ленинском районе. Общая площадь составила около 2,1 гектара, сообщили в краевом МЧС.