За прошедшие сутки в Красноярском крае потушено 15 пожаров

Поздней ночью в поселке Курагино Курагинского муниципального округа произошел пожар в хозяйственной постройке. Огонь повредил кровлю, потолочное перекрытие и стену на площади около 14 квадратных метров. Возгорание ликвидировали шесть человек и две единицы техники. Предварительная причина — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.