В Красноярске прошел форум «Вместе со СВОими»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Ветераны СВО и люди с ограниченными возможностями здоровья стали участниками инклюзивного форума «Вместе со СВОими», который 1 апреля состоялся в Красноярске.
Событие направлено на комплексную поддержку людей с ампутацией нижних конечностей при восстановлении после медицинской реабилитации. Основным спикером выступила инициатор проекта «Вместе со СВОими», заслуженный мастер спорта России по фигурному катанию Ирина Слуцкая. В период своей спортивной карьеры двукратной чемпионке мира пришлось пройти непростой путь восстановления. Также в мероприятии приняли участие ветераны СВО, и сотрудники регионального филиала фонда «Защитники Отечества».
«Форум — это место, где мы говорим о реальных историях людей, которые столкнулись с трудными жизненными ситуациями. Преодолеть трудности каждый может только по-своему, но поддержка окружающих играет не меньшее значение. Если мы можем чем-то помочь — важно не оставаться в стороне. От нас всех зависит, насколько быстро люди смогут привыкнуть к новой жизни. Вот почему наш проект именно про это — ВМЕСТЕ со СВОими!», — сказала Слуцкая.
Одной из центральных стала история Петра Платонова — ветерана боевых действий, награждённого медалью «За отвагу». После минно‑взрывного ранения и ампутации стопы он прошёл через месяцы реабилитации, но сумел вернуться к активной жизни: сегодня Пётр работает, воспитывает троих детей, занимается спортом и пишет стихи.
Практическим продолжением форума стал мастер‑класс по скандинавской ходьбе, проведённый на базе протезного предприятия. Участники смогли не только освоить базовые элементы этого вида физической активности, но и пообщаться в неформальной обстановке, укрепив чувство общности.
Мероприятие ещё раз доказало: искренний диалог и взаимная поддержка помогают преодолевать самые сложные жизненные ситуации, отметили в региональном фонде «Защитники Отечества».