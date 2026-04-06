Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хет-трик Кулли и 8:1: «Рейнджерс» уничтожили «Вашингтон» в НХЛ

«Нью-Йорк Рейнджерс» разгромили «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата НХЛ, встреча в Нью-Йорке завершилась со счетом 8:1. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Хозяева начали активно и открыли счет уже на первой минуте — отличился Конор Шири. «Вашингтон» ответил голом Коннора Макмайкла на 14-й минуте, но дальше игра полностью перешла под контроль «Рейнджерс».

Во втором периоде команда из Нью-Йорка забросила сразу пять шайб. Дважды подряд отличился Уилл Кулли, также голы записали на свой счет Джей Ти Миллер, Адам Сикора и Адам Фокс. В третьем периоде Кулли оформил хет-трик, еще одну шайбу добавил Винсент Трочек.

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин провел на льду 17 минут, нанес три броска в створ ворот, выполнил два силовых приема и очков не набрал.

Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 20 бросков из 21. Защитник Владислав Гавриков отметился результативной передачей.

Для «Вашингтона» это поражение стало вторым в последних шести матчах регулярного чемпионата. «Рейнджерс», напротив, выиграли пятый матч из шести.

В другой встрече игрового дня «Нью-Джерси Девилз» обыграли «Монреаль Канадиенс» со счетом 3:0.

