Забрали авто: как оспорить и вернуть эвакуированную машину в Казахстане

Эвакуаторы могут забрать автомобиль при определенных нарушениях. Но есть случаи, когда эвакуация незаконна и наносит ущерб казахстанцам. При этом забрать машину можно в тот же день, сообщает NUR.KZ.

Эвакуация автомобиля: как вернуть свою машину?

Эвакуация автомобиля — это мера, применяемая для устранения того или иного нарушения. Однако иногда она может оказаться неоправданной, лишая казахстанцев автомобиля на определённое время и создавая неудобства. В каких случаях эвакуация применима и как вернуть свой автомобиль? Об этом рассказали специалисты портала Yur.kz.

За что забирают авто?

Согласно источнику, эвакуация машины применяется в нескольких ситуациях. Все указанные нарушения являются причиной для перемещения автомобиля на специальную стоянку (штрафстоянку). Однако есть и случаи незаконной эвакуации, связанные с нарушениями процедуры или её необоснованностью.

Когда эвакуация недопустима?

Изъять автомобиль на штрафстоянку нельзя:

  • Без фото- и видеофиксации — протокол об административном нарушении должен быть подкреплён доказательствами.

  • Без понятых — при эвакуации должны присутствовать как минимум два понятых или применяться видеозапись всего процесса.

  • Если владелец авто подошёл к машине до начала движения эвакуатора — эвакуацию обязаны прекратить.

  • Без видимых нарушений — если автомобиль не создаёт помех и не нарушает ПДД.

Если машину увезли незаконно или с нарушениями, можно оспорить как административный штраф, так и сам факт эвакуации, а также сопутствующие расходы. Для этого нужно подать жалобу в департамент полиции, прокуратуру или суд.

Основаниями для обжалования могут быть:

  • Отсутствие знаков — если в месте парковки не было знаков, запрещающих стоянку или остановку, или таблички «Работает эвакуатор».

  • Неправильная разметка — если она была стёрта, не видна или противоречила знакам.

  • Нарушение процедуры эвакуации — отсутствие понятых, фото- или видеофиксации, эвакуатор начал движение после того, как владелец подошёл к своему авто.

  • Отсутствие состава правонарушения — автомобиль был припаркован без нарушения ПДД.

  • Повреждение автомобиля — если в процессе эвакуации он получил повреждения.

Как вернуть эвакуированный автомобиль?

Если автомобиль забрали на штрафстоянку за нарушение, для его возврата нужно позвонить в полицию или службы эвакуации. Это позволит узнать, куда увезли машину и почему. Услуги штрафстоянки могут быть платными.

Для возврата автомобиля потребуется стандартный пакет документов:

  • Удостоверение личности (паспорт гражданина РК).

  • Технический паспорт транспортного средства (свидетельство о регистрации ТС).

  • Водительское удостоверение и доверенность (при наличии).

Собрав документы, нужно получить постановление/протокол о нарушении и эвакуации в полиции. После оплаты штрафа за нарушение правил парковки потребуется оплатить услуги эвакуатора и хранение автомобиля на специализированной стоянке. Стоимость этих услуг регулируется государством и устанавливается местными исполнительными органами.

После оплаты нужно предъявить квитанции на штрафстоянке и получить автомобиль. Специалисты рекомендуют осмотреть его на предмет возможных повреждений и зафиксировать их, если таковые имеются. В дальнейшем можно потребовать компенсации за ущерб имуществу.