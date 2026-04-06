Забрали авто: как оспорить и вернуть эвакуированную машину в Казахстане

Эвакуация автомобиля: как вернуть свою машину?
Эвакуация автомобиля — это мера, применяемая для устранения того или иного нарушения. Однако иногда она может оказаться неоправданной, лишая казахстанцев автомобиля на определённое время и создавая неудобства. В каких случаях эвакуация применима и как вернуть свой автомобиль? Об этом рассказали специалисты портала Yur.kz.
За что забирают авто?
Согласно источнику, эвакуация машины применяется в нескольких ситуациях. Все указанные нарушения являются причиной для перемещения автомобиля на специальную стоянку (штрафстоянку). Однако есть и случаи незаконной эвакуации, связанные с нарушениями процедуры или её необоснованностью.
Когда эвакуация недопустима?
Изъять автомобиль на штрафстоянку нельзя:
Без фото- и видеофиксации — протокол об административном нарушении должен быть подкреплён доказательствами.
Без понятых — при эвакуации должны присутствовать как минимум два понятых или применяться видеозапись всего процесса.
Если владелец авто подошёл к машине до начала движения эвакуатора — эвакуацию обязаны прекратить.
Без видимых нарушений — если автомобиль не создаёт помех и не нарушает ПДД.
Если машину увезли незаконно или с нарушениями, можно оспорить как административный штраф, так и сам факт эвакуации, а также сопутствующие расходы. Для этого нужно подать жалобу в департамент полиции, прокуратуру или суд.
Основаниями для обжалования могут быть:
Отсутствие знаков — если в месте парковки не было знаков, запрещающих стоянку или остановку, или таблички «Работает эвакуатор».
Неправильная разметка — если она была стёрта, не видна или противоречила знакам.
Нарушение процедуры эвакуации — отсутствие понятых, фото- или видеофиксации, эвакуатор начал движение после того, как владелец подошёл к своему авто.
Отсутствие состава правонарушения — автомобиль был припаркован без нарушения ПДД.
Повреждение автомобиля — если в процессе эвакуации он получил повреждения.
Как вернуть эвакуированный автомобиль?
Если автомобиль забрали на штрафстоянку за нарушение, для его возврата нужно позвонить в полицию или службы эвакуации. Это позволит узнать, куда увезли машину и почему. Услуги штрафстоянки могут быть платными.
Для возврата автомобиля потребуется стандартный пакет документов:
Удостоверение личности (паспорт гражданина РК).
Технический паспорт транспортного средства (свидетельство о регистрации ТС).
Водительское удостоверение и доверенность (при наличии).
Собрав документы, нужно получить постановление/протокол о нарушении и эвакуации в полиции. После оплаты штрафа за нарушение правил парковки потребуется оплатить услуги эвакуатора и хранение автомобиля на специализированной стоянке. Стоимость этих услуг регулируется государством и устанавливается местными исполнительными органами.
После оплаты нужно предъявить квитанции на штрафстоянке и получить автомобиль. Специалисты рекомендуют осмотреть его на предмет возможных повреждений и зафиксировать их, если таковые имеются. В дальнейшем можно потребовать компенсации за ущерб имуществу.