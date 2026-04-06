Марочко назвал места самых ожесточенных боев в Запорожской области

Основные бои в Запорожской области сейчас идут в районе города Гуляйполе и на ореховском участке, сообщил aif.ru подполковник ЛНР, военный эксперт и автор известного сообщества «Марочко live» Андрей Марочко.
Напомним, российские военные из подразделений беспилотных систем группировки «Восток» сорвали ротацию боевиков ВСУ в Запорожской области. Последние пытались перебросить личный состав к местам сосредоточения с использованием автомобильной техники.
Боевиков оперативно вычислили операторы ударных беспилотников и нанесли удары. Транспортные средства были уничтожены, а противник попытался рассредоточиться на местности, однако с помощью точечных ударов боевики были ликвидированы.
«Основные бои сейчас идут в районе Гуляйполя и на ореховском участке, в целом на участке фронта шириной порядка 40 км наши военнослужащие ведут активные боевые действия. Противник неоднократно проводил здесь контратакующие действия, поэтому сейчас наши военные сосредоточены в основном на отбитии атак противника и удержании новых рубежей», — пояснил военный эксперт.
Марочко отметил, что основные события сейчас развиваются северо-западнее Гуляйполя.
«Бои идут в районе Терноватого и Воздвиженки. Также российские военные участвуют в боях в районе Малой Токмачки. В целом ситуация стабильно напряженная, без особых изменений за текущую неделю. Будем надеяться, что после того, как противник выдохнется, мы начнем дальнейшее продвижение на этом участке», — добавил специалист.
Ранее стало известно, что ВС РФ нанесли неожиданный удар по ВСУ в Запорожье.