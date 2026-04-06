Стало известно о шокирующих потерях США: главная новость из Ирана 6 апреля

Официальные цифры потерь американских военнослужащих в конфликте с Ираном, озвученные Пентагоном, вызывают серьезные сомнения у ряда экспертов. Согласно данным Министерства обороны США, Вашингтон потерял убитыми 13 военнослужащих и 365 получили ранения. Однако, по мнению доцента кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, полковника запаса Александра Перенджиева, эти цифры в десятки раз занижены.
«Я полагаю, что 13 человек погибших — это, конечно, вранье. Убитыми они потеряли минимум от 300 до 500», — заявил Перенджиев в интервью aif.ru.
Эксперт пояснил, что методика подсчета убитых может быть избирательной.
«Убитых можно по-разному считать. Например, кто сразу был убит и кто был ранен и умер уже потом, например, в госпитале. Поэтому 13 может быть тех, кто погиб сразу. А кто погиб позже, в список погибших не внесли», — сказал Перенджиев.
По его словам, характер и интенсивность иранских ударов по американским военным базам свидетельствуют о значительно более высоких потерях, нежели озвучивает Вашингтон.
Ситуация осложняется для США и отсутствием эффективных прокси-сил в регионе. Политолог отметил, что попытки опереться на курдов не увенчались успехом, поскольку Иран оказал им мощный отпор. Аналогичная ситуация складывается и с арабскими группировками, которые, несмотря на воинственные заявления, не горят желанием вступать в прямое противостояние с Тегераном. «Поэтому США приходится воевать самим», — констатировал Перенджиев.
Данная реальность, по мнению эксперта, свидетельствует о глубоком кризисе американской военной доктрины, которая традиционно полагалась на ведение прокси-войн или «бесконтактных» операций с использованием ракетного вооружения и авиации.
«Но с Ираном так не получается», — подчеркнул Перенджиев.
Он добавил, что Иран наглядно продемонстрировал способность защищать себя, показав, что «никто не может его безнаказанно бомбить».