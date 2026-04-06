Казахстан представил опыт развития национальных видов спорта на форуме в Турции

Кроме того, на встрече с министром спорта России Михаилом Дегтяревым обсуждалось развитие двустороннего спортивного сотрудничества. Ербол Мырзабосынов также пригласил российскую сторону принять участие в международном турнире «Игры будущего», который пройдет в Астане с 29 июля по 9 августа.