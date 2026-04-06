Астронавты после полета к Луне приземлятся в Тихом океане

Астронавты, участники миссии Artemis II — первой за более чем полвека пилотируемой экспедиции США к Луне, вернуться на Землю, приводнившись в Тихом океане, сообщил aif.ru астроном, популяризатор астрономии и космонавтики Александр Киселев.
Сверхтяжёлая ракета-носитель Space Launch System стартовала с космодрома Космический центр Кеннеди 1 апреля 2026 года и вывела на орбиту корабль Orion с экипажем на борту.
«Экипаж живёт по расписанию, тестирует связь и следит за радиационным фоном. Полёт к Луне и её облёт должны занять около четырёх дней, при этом минимальное расстояние до поверхности обратной стороны Луны — около 6500 км. Спустя ещё примерно шесть дней Orion вернётся в земную атмосферу на скорости около 40 000 км/ч и приводнится в Тихом океане у калифорнийских берегов», — рассказал Киселев.
Астроном обозначил основные задачи, которые стоят перед участниками Artemis II. Первая — это тестирование оборудования и систем жизнеобеспечения. Вторая — фотографирование районов южного полюса Луны, где планируется следующая высадка человека и, в конечном итоге, создание лунной базы. Третья — контроль состояния здоровья астронавтов на каждом этапе, включая изучение последствий повышенной радиации и микрогравитации.
«Полёт считается тренировочным перед миссией Artemis III, в рамках которой астронавты должны вновь ступить на поверхность Луны к 2028 году», — подытожил Киселев.
Как сообщалось, экипаж космического корабля Orion во время миссии Artemis II впервые увидел обратную сторону Луны.