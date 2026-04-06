«Из копилок — в оборот»: стартовала акция по обмену монет на банкноты

6 апреля в регионах России, включая Красноярский край, начинается акция «Монетная неделя», в рамках которой жители могут без комиссии обменять накопившуюся мелочь на банкноты или зачислить ее на свой счет.
Сдать можно монеты, выпущенные не раньше 1997 года. Если мелочи накопилось много, рекомендуется заранее рассортировать ее по номиналам, чтобы подсчет на кассе прошел быстрее. А некоторые получат памятные монеты.
«Всероссийская “Монетная неделя” — это возможность вернуть в оборот мелочь, которая оседает в копилках или карманах. В этом году площадками акции станут не только офисы банков, но и магазины федеральных и местной торговых сетей. В торговых точках мелочь будут менять на банкноты. В банках монеты можно не только обменять, но и зачислить на свой счет. Некоторые банки во акции будут поощрять участников памятными монетами “Фиксики” из серии “Российская (советская) мультипликация”», — комментирует руководитель красноярского операционно-кассового центра Банка России Алексей Гагарин.
Акция продлится до 18 апреля. Полный список и адреса участников во всех регионах страны, а также интерактивная карта опубликованы на сайте монетнаянеделя.рф. Условия обмена и время работы у каждой площадки разные, можно уточнять заранее.
Напомним, жители Красноярского края ежегодно активно участвуют в акции: в прошлой осенней «Монетной неделе» они вернули в оборот более 1 млн монет на сумму 4,4 млн рублей. А всего по стране в рамках предыдущих акций за три года было собрано 215 млн штук на сумму почти 1 млрд рублей.
«Чеканка монет — трудоемкий и дорогостоящий процесс, изнашиваются они очень долго и могут использоваться в расчетах десятилетиями, но часто лежат без дела в коробках, мешочках, копилках. В среднем на руках у каждого россиянина по 1,5 килограмма металлических денег. Собранные во время акции монеты позволяют сократить объемы производства новых», — пояснил Алексей Гагарин.
